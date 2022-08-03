ОМСК: POLINA ZAREMBA ART GALLERY представила персональную выставку «Туарегский синий»

Первая выставка в галерее отражает то, что сейчас в тренде на арт-рынке — абстрактное искусство. Современная абстракция всегда будет актуальна на мировой художественной сцене. Чтобы задать тон и показать уровень галереи, предпочтений и тенденций проводится моя персональная выставка «Туарегский синий».

В экспозиции представлена лирическая (пейзажная абстракция), абстрактный экспрессионизм. Цвет и композиция, главные ключи к разгадке настроений и переживаний художника. Синий цвет может быть многогранным и непредсказуемым. Энергетика цвета лучше выражается в беспредметном, а не в реальном изображении.

Термин «беспредметное искусство» указывает на то, что отсутствие предмета в картине не есть отсутствие смысла. Беспредметное искусство дает абсолютную свободу художнику, но рамках изобразительной грамотности.

Абстракция — это освобождение от случайностей, обмен энергией с телами, землей, освобождение цвета. «Идея создать собственную галерею пришла очень давно, жалею о том, что открыла ее не в 18 лет, а уже в 25… В Омске много государственных музеев, это здорово, но частные галереи тоже нужны. Открыла галерею, потому что хочу воплощать свои кураторские проекты и помогать художникам выживать, продавать их работы, дать возможность высказаться и показать себя», – говорит Полина Заремба.

Полина Заремба — художник, кандидат в члены Союза художников России, галерист, директор галереи современного искусства POLINA ZAREMBA ART GALLERY, пишет книгу «Абстракционизм, манифесты». Картины находятся в Музее Современного искусства «АРТ-МУЗА» {Санкт-Петербург), Елабужском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (Елабуга), Государственном Музее им. Нестерова (Уфа), Государственном художественный музее Ханты-Мансийска, Муниципальной галерее «На Варшавке» (Москва), галерее «BIS ART GALLERY» ЦСИ «Винзавод» (Москва), Сибирском центре современного искусства Новокузнецка и других, а также, в частных коллекциях России, США, Франции, Германии, Испании, Израиля, Италии.

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