«Они потрясли мир. Ален Делон. Дьявольская красота»

Ален Делон – один из самых ярких актеров XX века. Такие кинохиты, как «Зорро», «Чёрный тюльпан», «Тегеран-43» и «Самурай», сделали его легендой мирового кинематографа. Артиста называли самым красивым мужчиной Франции, а его голубые глаза сводили с ума миллионы поклонниц. Однако ни красота, ни слава не уберегли звезду от одиночества: та, с которой он готов был связать свою жизнь, променяла его на другого.

Боль предательства Ален Делон познал с детства. Его родители развелись, когда мальчику было два года. Мать снова вышла замуж и отдала сына на воспитание дальним родственникам. Привыкнуть к новой семье Ален не успел – приёмные родители погибли в автокатастрофе. Десятилетний мальчик вернулся в родной дом, но его быстро отправили в интернат.

К 14 годам Ален сменил несколько школ – отовсюду его выгоняли за драки и хулиганство. Юноша решил сбежать не просто из дома, а вообще из Франции. Пытался на попутках добраться до Америки, но беглеца задержала полиция, и ночь он провёл в камере. Этот случай стал первым в череде его столкновений с законом.

Позже Делон оказался на войне в Индокитае. Прославился он там не боевыми подвигами, а дебошами: постоянно напивался, дрался, выяснял отношения с начальством. Однажды он угнал армейский джип, чтобы поехать на свидание к любовнице, и по дороге врезался в дерево. Своё двадцатилетие будущий секс-символ Франции встретил на гауптвахте.

Ален вернулся в Париж и устроился грузчиком на центральный рынок, где легко нашёл общий язык с местными криминальными авторитетами. Параллельно он подрабатывал официантом в кафе на Елисейских Полях. Именно там красоту юноши заметила актриса Брижитт Обер. Она предложила ему переехать в свою роскошную квартиру, а затем взяла с собой на Каннский кинофестиваль. Вскоре на Делона обратил внимание голливудский продюсер и предложил ему контракт.

Слава быстро вскружила голову начинающему актёру. Из «ангела» он превратился в «демона», хвастался в интервью, что может покорить любую женщину без особых усилий. Так было до встречи с Роми Шнайдер. Делон приложил все силы, чтобы завоевать аристократку. Их страстный роман с экрана перешёл в реальную жизнь. Артист публично клялся Роми в любви, но при этом высмеивал её мечты о семье и детях. Последующие многочисленные связи не принесли ему счастья и окончательно подорвали репутацию.

В 51 год Делон встретил свою последнюю любовь – голландскую модель Розали ван Бремен, которая была моложе его на 30 лет. Эти отношения закончились неожиданно даже для самого Алена. После этого он оставил попытки устроить личную жизнь, почти перестал сниматься и редко выходил из дома. Некогда самый красивый мужчина европейского кино превратился в немощного старика, который с трудом мог ходить. Легендарный актёр умер в августе 2024 года, а его дети до сих пор делят наследство и спорят, кто больше его достоин.