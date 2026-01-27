Оплата публикаций

«Ангелы Ладоги»: вышел тизер-постер и тизер-трейлер масштабной художественной картины

Фото: пресс-служба ВГТРК

В День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, вышел тизер-постер и тизер-трейлер масштабной художественной картины «Ангелы Ладоги» производства «Централ Партнершип» (входит в «Газпром-Медиа»), телеканала «Россия», кинокомпании «Мастерская», фонда «Кинопрайм», при поддержке Фонда кино, комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В основе сюжета – подлинная история о подвиге спортсменов-буеристов в годы блокады Ленинграда. В ноябре, в самое начало страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в парусном спорте теперь должны превратиться в настоящую команду, чтобы выжить и подарить надежду всем остальным.

«В Музее блокады Ленинграда есть уникальная экспозиция, посвященная эвакуации детского дома. Директор детдома оставил после себя десятки писем, сейчас они представлены в музее. И это невероятная история про то, как директор пытается эвакуировать детей и не может, потому что вокруг война. Это сюжетная линия, которая двигает нашу историю. В целом же фильм о буеристах во время Великой Отечественной войны. Их и называли “Ангелы Ладоги“. Буера — яхты на коньках, они были быстрыми и неуловимыми, проходили путь за 15-20 минут. Они работали на самых сложных участках, оставаясь недосягаемыми для вражеских самолетов. Мне эта история с невероятно красивыми яхтами на льду показалась необычной, о ней практически никто не знает. Хотя доставка почты, эвакуация раненых, какие-то сложные коммуникации были связаны в том числе с буерами», — говорит режиссер Александр Котт.

В главных ролях: Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский, Евгений Сидихин и Дирк Мартенс.

