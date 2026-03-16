«Они потрясли мир. Евгений Евстигнеев. Израненное сердце»

Евгений Евстигнеев – настоящая легенда советского кино. Товарищ Дынин из «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», профессор Преображенский из «Собачьего сердца», Корейко из «Золотого телёнка» – каждое появление артиста на экране было событием. Он соглашался на роли, которых другие боялись. Примерил на себя образ царя Ивана Грозного. А ведь в актёрской среде он считается проклятым. Потом собирался сыграть ещё одного персонажа с тёмной репутацией – Воланда в экранизации «Мастера и Маргариты». Но не успел. На похоронах артиста многие говорили, что дух жестокого правителя погубил не только самого Евстигнеева, но и его любимых женщин.

Евгений вырос в семье рабочих. Отец умер, когда мальчику исполнилось шесть лет. Женя видел, как тяжело матери, и старался во всём ей помогать.

После школы Евстигнеев окончил техникум и устроился слесарем на завод, откровенно скучал на нелюбимой работе, но нужны были деньги. Каждый день он с нетерпением ждал вечера, чтобы посвятить его джазовой музыке. Евгений даже основал собственную группу. Матери такое увлечение не нравилось. Дело дошло до того, что она разбила музыкальные инструменты сына. После скандала Евстигнеев хлопнул дверью и ушёл жить к тёте. Он твердо решил бросить завод, сменить профессию и стать артистом.

Однажды выступление самодеятельного коллектива, где играл юноша, увидел руководитель Горьковского театрального училища и пришёл в восторг от актёрского таланта. Он предложил место сразу на втором курсе, причём без экзаменов. После училища Евстигнеев попал по распределению во Владимирский театр. А в 1953 году отправился в столицу и с первой попытки поступил в Школу-студию МХАТ. Студенты отнеслись к скромному 30-летнему однокурснику с заметными залысинами настороженно. Но уже в первый месяц учёбы Евгений закрутил роман с одной из самых ярких девушек курса – Галей Волчек.

Евстигнеев много работал и делал успехи в карьере, играл ведущие роли в театре «Современник». После выхода комедии «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» его начали узнавать на улицах, а в строгого, но обаятельного товарища Дынина влюбилась вся страна. Галина радовалась за мужа, но и предположить не могла, что его популярность вскоре разрушит их семью.

Второй супругой Евгения стала первая красавица театра Лилия Журкина. Но и этот брак не был счастливым.

В начале 80-х умерла мама актёра. В это же время у Евстигнеева случился первый инфаркт. После похорон жены Лилии мужчина перенёс ещё один сердечный приступ. Артист был раздавлен и близок к депрессии. Его спасла третья супруга – обаятельная Ирина Цывина, которая была моложе почти на сорок лет. Он называл её своей лебединой песней.