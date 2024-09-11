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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Они потрясли мир. Михаил Задорнов. Только наш человек»

editor
By editor
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михаил задорнов сатирик

Михаил Задорнов — один из самых любимых юмористов миллионов телезрителей. Сейчас его шутки вызывают особый интерес. Многие уверены, что в них заложены предсказания на самые важные события, которые происходят в мире. Сатирик сумел предугадать развитие отношений между Россией и Западом. Только собственную судьбу предсказать не смог.

Будущий артист родился в семье интеллигентов, где на первом месте всегда было образование. Отец — актер и писатель-историк, обладатель престижных премий за свои романы. Мама имела дворянское происхождение, работала корректором в газете. Родители старались сделать из Миши настоящего интеллектуала: рисование, музыка, шахматы.

Он легко поступил в элитную рижскую гимназию для одаренных детей, уже во втором классе дебютировал на сцене. Мальчик получил огромное удовольствие от зрительского признания и с тех пор буквально рвался на сцену.

Стройный, высокий, обаятельный и щегольски одетый – он с детства нравился противоположному полу. Именно женское соперничество и месть сыграли впоследствии в его судьбе важную роль.

В школе Михаил встретил главную любовь своей жизни. Дочь влиятельного политика училась с ним в одном классе.

В рижский политех поступал не из любви к точным наукам, а потому что в вузе была сильная команда по гандболу. А это любимый вид спорта юноши. Потом появилась возможность перевестись в Московский авиационный институт. В столице интеллигент наконец-то вырвался из-под опеки родителей и пустился во все тяжкие. В МАИ он снова встретил свою школьную любовь Велту. Чтобы добиться руки аристократической красотки, Задорнову пришлось приложить максимум усилий. В 1971 году пара сыграла свадьбу. Сначала их отношения были идеальными. Но оба слишком увлеклись карьерой. Более десяти лет супруги старались завести детей. Не получалось. Михаил начал заглядываться на других женщин.

Популярность пришла к Задорнову в 1984 году после монолога «Девятый вагон». Гастролей стало все больше. Артист почти не бывал дома. Зато всегда рядом была молодая и симпатичная помощница Елена. Михаил Михайлович не собирался уходить от жены. Но и жить без Елены не мог. А в 1990-м девушка родила дочь. В 42 Задорнов впервые узнал, что такое нянчить своего ребенка.

Еще при жизни сатирику говорили, что его прогнозы имеют свойство сбываться. Он в шутку называл себя «предсказамусом». Откровенно не любил Запад и высмеивал зарубежные ценности. Особенно доставалось американцам. В какой-то момент Задорнов начал замечать, что шутки, произнесенные им несколько лет назад, начинают сбываться.

Жизнь артиста перевернулась буквально в одночасье. На свой 68-й день рождения 21 июля 2016 года он получил, казалось бы, милый подарок – мягкую куклу в образе Задорнова. Юморист с удовольствием принял своего двойника, а вот друзьям сувенир совершенно не понравился. Близкие юмориста подозревали, что это была непростая кукла. С ее помощью кто-то начал управлять жизнью сатирика и, в итоге, свел его в могилу!

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