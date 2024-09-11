Смешарики выпустили интерактивную серию про Санкт-Петербург

Первый эпизод из специального образовательного цикла «Азбука родного города» посвящен Петропавловской крепости.

По сюжету Крош и Ёжик начнут свой маршрут с Троицкого моста, откуда открывается чудесный вид на Петропавловскую крепость – место, где началась история Санкт-Петербурга. На платформе VK Видео серия будет доступна в уникальном интерактивном формате. Впервые со Смешариками можно будет взаимодействовать напрямую. После каждой повествовательной части зрителям будет предложено два пути: следовать дальше или пройти обучающую мини-игру. Чтобы сделать выбор, нужно будет нажать на соответствующие специальные кнопки прямо на экране.

Во время виртуальной экскурсии вместе со Смешариками пользователи изучат план Петропавловской крепости и запомнят названия её бастионов, познакомятся с историей возникновения города, спасут зайцев Заячьего острова, узнают о ботике Петра I и сами соберут корабль.

«Смешарики – настоящие путешественники. Они побывали в разных местах нашей страны, забирались в горы и спускались под воду, знакомились с культурой и традициями малых народов. А теперь пришло время изучить родной город и рассказать об этом своим зрителям. Уникальный формат VK Видео позволит фанатам проекта стать ближе к героям, взаимодействовать с ними через игру и, таким образом, погружаться в увлекательную историю Санкт-Петербурга», — говорит продюсер проекта Татьяна Павлова.

«Смешарики» – анимационный сериал для всей семьи, на котором выросло несколько поколений детей. Первая серия «Смешариков» вышла в эфир в 2003 году. Не похожие ни на кого, не имеющие аналогов ни в российской, ни в мировой анимации образы Смешариков остаются невероятно популярными на протяжении 20-ти лет. За эти годы на студии «Петербург» было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в 100 стран мира. Более, чем за 20 лет проект отмечен рядом почетных наград и премий: «Золотой Орел» (2007, 2008, 2010), ТЭФИ-KIDS (2019) «Главные Герои» (2017, 2018, 2021), ТВ-премия «Дай Пять!» (2019, 2024) «Икар» (2021, 2022), Призер Russian Creative Awards (2022), «Медиаперсона года» (2023) и др.