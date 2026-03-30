Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Они потрясли мир. Михаил Жванецкий. Дежурный по сатире»

«Они потрясли мир. Михаил Жванецкий. Дежурный по сатире»

By T1
49
михаил жванецкий - юморист, сатирик
Фото: пресс-служба Пятого канала

Михаила Жванецкого называли человеком, который умел интеллигентно шутить на самые неинтеллигентные темы. Писатель, чьи фразы мгновенно уходили в народ, а монологи разбирали на цитаты. Его ставили в один ряд с классиками – Антоном Чеховым, Михаилом Зощенко и Аркадием Аверченко. Зрители смеялись над его текстами – порой сквозь слёзы, ведь за юмором всегда скрывалась правда жизни. Но как только закрывался занавес и отключалась камера, Михаил Михайлович менялся. В обычной жизни он мало напоминал весёлого остряка, которого любила вся страна.

Жванецкий не всегда был королём юмора. За свою долгую карьеру он сталкивался с неудачами и предательством. В его монологах находили отражение самые острые социальные и политические темы. Именно поэтому творчество сатирика часто вызывало раздражение у властей: тексты запрещали печатать, выступления подвергались жёсткой цензуре, а отдельные номера вырезали из телеэфиров. Но он не отступал. Даже в самые сложные периоды продолжал писать и выходить к зрителю, для которого оставался голосом правды. Вот только мало кто знал, каких усилий ему это стоило.

Михаил лишился отца, когда учился в начальной школе. Мама души не чаяла в сыне и старалась сделать всё, чтобы он ни в чём не нуждался.

После школы юноша поступил в институт инженеров морского флота, а после его окончания пошёл работать в Одесский порт. Параллельно занимался творчеством, писал миниатюры для своих товарищей. Однажды один из этих текстов увидел Аркадий Райкин, пришёл в восторг и пригласил автора в свой театр миниатюр, причём сразу на солидную должность – заведующего литературной части. Вот только Жванецкому хотелось признания, и через несколько лет он начал выступать уже сам.

Сатирик знаменит не только легендарными цитатами, но и романами. Он обожал женщин, и они отвечали ему взаимностью. Харизма, интеллект и тонкое чувство юмора делали его невероятно притягательным. Но за яркими романами скрывалась сложная личная жизнь: разбитое сердце, болезненный развод, многочисленные отношения и внебрачные дети, о существовании некоторых он узнавал спустя годы.

Писатель объездил полмира, но всегда возвращался к трём главным городам своей жизни – Одессе, Петербургу и Москве. Именно в столице он прожил большую часть жизни: здесь создавал свои лучшие произведения и здесь же обрёл последний покой.

Предыдущая статья
Севастопольский государственный театр оперы и балета представил вторую оперную премьеру в столице Мордовии
Следующая статья
«Спорт — вне политики?»

Новое в рубрике