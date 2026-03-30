Россияне выбирают Болливуд

Телеканал ТНТ совместно с аналитической компанией Wanta Group провели исследование интереса к индийскому кино в России перед премьерой музыкальной комедии «Королёк моей любви».

Исследование, в котором приняло участие 950 человек, показало, что у индийского кино в России есть своя аудитория, и она довольно широкая. Почти половина зрителей, открытых к индийскому кино (47%) воспринимают такие фильмы как полноценное зрелищное кино для большого экрана. В целом индийское кино входит в топ-5 неевропейских стран-производителей, фильмы которых зрители готовы смотреть — наряду с турецким, корейским, японским и китайским кино. Наибольший интерес — у аудитории старше 35 лет. В этой группе индийское кино входит в топ-3 стран-производителей, а каждый десятый зритель готов смотреть такие фильмы. Во многом это связано с тем, что старшее поколение уже знакомо с индийским кино по телевидению.

Главные ожидания зрителей хорошо отражают образ Болливуда: 38% ждут музыку и танцы, 18% — зрелищные спецэффекты, а 15% связывают такие фильмы с ощущением праздника. Среди иностранных фильмов именно индийское кино чаще всего ассоциируется с этой атмосферой.

При этом у разных поколений — разный подход. Для зрителей до 35 лет индийское кино — это скорее новый опыт и эксперимент. Молодая аудитория чаще ждёт масштаб и визуальные эффекты, а также обращает внимание на необычный сюжет. Для зрителей старше 35 лет это, наоборот, знакомый формат. Они чаще ждут классические элементы — музыку, танцы и возможность увидеть культуру и современную жизнь Индии.

Несмотря на различия, всех зрителей объединяет одно — ощущение праздника. Именно эмоции и яркий зрелищный опыт становятся ключевой причиной выбора индийского кино для похода в кинотеатр.

И именно на это делает ставку музыкальная комедия «Королёк моей любви». Фильм с Михаилом Галустяном и Демисом Карибидисом — это масштабная история о разлучённых в детстве братьях, наполненная юмором, экшеном и яркими музыкальными номерами в духе Болливуда, которые превращают просмотр в настоящее шоу на большом экране.