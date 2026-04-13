«Они потрясли мир. Райан Гослинг. Дневник памяти»

Райан Гослинг – один из самых кассовых актёров, чьё имя на афише давно стало гарантом успеха. Его работы высоко ценят и критики, и зрители. Обаятельная улыбка и грустные глаза артиста сделали его кумиром миллионов женщин по всему миру. Гослинг полностью растворяется в своих персонажах и ради роли готов на любые жертвы. За ним прочно закрепился образ «хорошего парня»: ни с кем не ругается и не попадает в скандалы. Но так ли актёр идеален на самом деле? И какие тайны он прячет за этой маской?

Детство будущей звезды прошло в канадском городе Корнуолл. Родители были мормонами и воспитывали Райана и его старшую сестру в строгости. Под запретом были даже развлекательные программы по телевизору: только телепроповеди или познавательное кино. Сестра росла примерной девочкой, а Райана в семье прозвали «бедовым». Он постоянно хулиганил, ужасно учился, а после школы тайком сбегал в кино.

В 12 лет Райан прошёл кастинг в новое детское шоу – «Клуб Микки-Мауса». Счастье от предстоящей работы омрачила новость о разводе родителей. Мальчик вместе с мамой и сестрой переехал в Америку. Денег на квартиру не было – пришлось обосноваться в трейлерном парке. В «Клубе» мальчик наконец ощутил себя на своём месте. У него появились друзья: Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джастин Тимберлейк.

Вскоре юношу начали приглашать в молодежные сериалы, и его актёрская карьера стремительно пошла вверх. В 17 лет он получил свою первую главную роль. Вместе с популярностью росли гонорары.

Роман с Сандрой Буллок стал предметом обсуждения из-за разницы в возрасте. Актриса была старше спутника на 16 лет.

Следующей спутницей стала канадская актриса Рейчел Энн МакАдамс. Их считали одной из самых красивых пар Голливуда. Поклонники ждали свадьбу. Но через два года актёры объявили о расставании.

С кубинской актрисой Евой Мендес Гослинг был знаком много лет. Но искра страсти вспыхнула во время совместных съёмок в фильме «Место под соснами». Свои отношения актёры держали в строжайшем секрете – после романа с МакАдамс на виду у всего мира Райан не хотел повторения. Мендес постоянно ревновала мужчину к партнёршам, злилась на его многочисленных фанаток. Райан старался реагировать сдержанно.

В 2014 году у пары родилась дочь Эсмеральда Амада, а спустя два года – Амада Ли. Оформили ли звёзды брак официально – остаётся тайной. Никакой информации о свадьбе в прессе не появлялось. При этом сами актёры называют друг друга супругами. Они не дают интервью на личные темы и не выходят в свет вместе. У семьи нет нянь и прислуги. Ева справляется со всем сама. Она любит Райана любым, а он называет жену главной женщиной своей жизни и только рядом с ней не пытается быть идеальным. Возможно, именно в этом кроется секрет их тихого семейного счастья.