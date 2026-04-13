Подборка фильмов, мультфильмов и сериалов к Дню космонавтики

12 апреля 2026 года весь мир отметил замечательный праздник — Всемирный День космонавтики и авиации. Праздник посвящён началу космической эры, пилотируемых полётов и исследованию космоса. В этом году праздник особенный — исполнилось 65 лет первому космическому полёту советского летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. В честь этого события мы подготовили подборку фильмов, сериалов и мультфильмов на тему космоса, космических полётов, научной фантастики, которые, по нашему мнению, стоит посмотреть.
Российские фильмы
- «Салют-7» (2017) – Реальная история выхода космонавтов к неуправляемой станции. Ручная стыковка, пожар, борьба за жизнь. Напряжённый технотриллер о мужестве и профессионализме.
- «Время первых» (2017) – Драма о первом выходе Леонова в открытый космос. Раздувшийся скафандр, риск гибели, отчаянное возвращение. Честный фильм о подвиге.
- «Притяжение» (2017) – Падение инопланетного корабля в Москву. Конфликт людей и пришельца, социальная фантастика, любовная линия. Зрелищный блокбастер Бондарчука.
- «Вторжение» (2020) – Сиквел «Притяжения». Девушка с инопланетными способностями против вторжения новой расы. Масштабные битвы, спецэффекты, философия.
- «Обитаемый остров» (2008) – По одноименному роману А. и Б. Стругацких. 2157 год – эпоха расцвета человеческой цивилизации. Главный герой совершает вынужденную посадку на планете Саракш, но уже через несколько минут его корабль будет уничтожен, а герой окажется узником неизвестной планеты. Блокбастер Бондарчука, посвященный космосу.
- «Полдень» (2025) — сериал по роману А. и Б. Стругацких «Жук в муравейнике». Продолжение фильма «Обитаемый остров» и продолжение одноименной трилогии. Выход на экраны ожидается в 2026 году. Третья книга трилогии «Волны гасят ветер». Будет ли экранизирована, на дату публикации не известно.
Зарубежные фильмы
- «2001: Космическая одиссея» (1968) – Кубрик. Эволюция человека, монолит, ИИ HAL 9000, путешествие к Юпитеру. Философская притча о разуме и технологии.
- «Интерстеллар» (2014) – Нолан. Поиск нового дома через червоточину. Относительность времени, любовь как измерение. Эпичная драма о выживании.
- «Чужой» (1979) – Скотт. Экипаж принимает сигнал с заброшенной планеты. Ксеноморф, корпоративные заговоры. Классический космический хоррор.
- «Бегущий по лезвию 2049» (2017) – Вильнёв. Репликант-охотник находит тайну, способную рушить общество. ИИ, память, душа. Визуальный шедевр.
- «Марсианин» (2015) – Скотт. Астронавт выживает на Марсе после бури. Научный подход, юмор, смекалка. Вдохновляющая история о несгибаемости.
Сериалы
- «Экспансия» (2015–2022) – Политический триллер в Солнечной системе. Земля, Марс, Пояс. Заговор, протомолекула, реалистичная физика и сложные персонажи.
- «Звёздный путь: Следующее поколение» (1987–1994) – Экипаж «Энтерпрайза-D» исследует космос. Дипломатия, этика, контакты с цивилизациями. Оптимистичная утопия.
- «Мандалорец» (2019 – н.в.) – Космический вестерн по «Звёздным войнам». Охотник за головами защищает Грогу. Путешествия, кодекс чести, одиночество. Один из лучших сериалов после оригинальных, лукасовских «Звёздных войн».
- «Вавилон-5» (1993–1998) – Космическая станция как дипломатический центр. Пророчества, древние расы, войны. Многосезонная арка о цикличности истории.
- «Фарскейп» (1999–2003) – Астронавт затянут в червоточину. Живой корабль, беглые преступники. Австралийская фантасмагория с чёрным юмором.
- «Звёздные врата: SG-1» (1997–2007) – Команда через устройство путешествует на другие планеты. Борьба с паразитами Гоа’улдами. Смесь мифологии и науки.
- «Потерянный космос» (2018–2021) – Ремейк сериала 60-х. Семья Робинсонов терпит крушение на неизвестной планете. Робот, опасные твари, тайны времени.
- «Орвилл» (2017–н.в.) – Комедийная пародия, но с серьёзными темами. Экипаж решает межвидовые конфликты, этические дилеммы. В духе Star Trek.
- «Космос: 1999» (1975–1977) – Взрыв выбрасывает Луну из орбиты. Обитатели базы «Альфа» дрейфуют среди звёзд. Британская классика с мрачной атмосферой.
- «Секретные материалы» (1993–2018) – Малдер и Скалли расследуют паранормальные явления и происшествия, которые квалифицируются, как «непознанное». Много серий про инопланетян, похищения, заговор правительства, глубинное государство.
Российская и советская анимация
- «Тайна третьей планеты» (1981) – Алиса, капитан Зелёный и профессор Селезнёв ищут редких животных. Загадочный робот, птица Говорун. Добрый советский шедевр.
- «Белка и Стрелка. Звёздные собаки» (2010) – Реальные собаки-космонавты отправляются в полёт. Дружба, подготовка, опасности космоса. Исторические приключения для детей.
- «Белка и Стрелка: Лунные приключения» (2014) – Продолжение. Собаки на Луне, встреча с инопланетянами. Исследование спутника, научные эксперименты.
- «Незнайка на Луне» (1997) – По Носову. Лунные богачи, капиталистическое общество, приключения коротышек. Острая социальная сатира в космосе.
- «Мурзилка на спутнике» (1960) – Кукольный мультфильм о запуске первого спутника. Мурзилка попадает в космос, встречает инопланетян. Ретро-фантастика для детей и для взрослых, интересующихся историей советской анимации.
Зарубежная анимация
- «ВАЛЛ-И» (2008) – Pixar. Робот-уборщик на заброшенной Земле. Любовь, экология, космический корабль с людьми. Гениальная немая первая половина.
- «Планета сокровищ» (2002) – Disney. Космическая версия «Острова сокровищ». Парусники в космосе, робот-повар, поиски легендарной планеты. Приключения.
- «Дом» (2015) – DreamWorks. Инопланетяне вторгаются на Землю. Девочка и пришелец Ох путешествуют по миру. Дружба, погони, добрый юмор.
- «Планета 51» (2009) – Астронавт приземляется на планету зелёных человечков с американским укладом. Пародия на паранойю 50-х и фильмы ужасов.
- «Астробой» (2009) – Экранизация манги Тэдзуки. Робот-мальчик спасает мир от падения космического оружия. Технологии, семья, битвы в небе.