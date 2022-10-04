«365 дней ТВ» расскажет о Вологде, которая могла стать столицей

Исторический канал «365 дней ТВ» представляет премьеру нового документального фильма собственного производства.

Фильм «Вологда, которая могла стать столицей» расскажет о грандиозных планах Ивана Грозного по превращению Вологды в хорошо укрепленную царскую резиденцию, а также о легендах и реальных причинах, по которым государь внезапно покинул «опричную столицу». С помощью специальной графики новый проект покажет, как бы выглядела «жемчужина русского Севера», если бы стала сердцем Российского государства. Зрители смогут представить, где бы находился вологодский кремль, и какой была бы колокольня Софийского собора.

«Во время съемок этого фильма не покидало ощущение, что я хожу по родному, хоть и незнакомому городу. Обаяние этой древней земли, величие её истории, радушие местных жителей мы постарались передать в нашей работе», – говорит Ольга Летягина, автор фильма.

В качестве экспертов фильма выступили сотрудники Вологодского государственного музея-заповедника, на территории которого проходили съемки. Они откроют зрителям интересные факты из истории Вологды в разные эпохи: от времени правления династии Романовых и до начала советского периода.

«В этом цикле мы стараемся не только сами рассказать историю, но и сделать так, чтобы эту историю рассказали люди, которые являются ее хранителями на местах», — рассказывает Герман Трегубенко, главный редактор телеканала «365 дней ТВ».

Проект также познакомит зрителей с современной жизнью города и расскажет о знаменитых вологодских брендах: вологодском масле, вологодских кружевах и, конечно, о легендарных резных палисадах!

Лента входит в документальный цикл «Всемирное наследие. Россия», который посвящен древним памятникам и заповедным уголкам, рассыпанным по нашей стране, и важнейшим историческим событиям, связанным с этими местами. В рамках цикла уже вышли фильмы про Изборск, Нижний Новгород, Александро-Невскую лавру и Спасо-Преображенский собор.

Премьера фильма «Вологда, которая могла стать столицей» — 7 октября в 20:00 на телеканале «365 дней ТВ».

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.