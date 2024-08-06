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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUОнлайн-кинотеатре KION запустил новые фильтры для поиска контента по рейтингам и бесплатному...

Онлайн-кинотеатре KION запустил новые фильтры для поиска контента по рейтингам и бесплатному доступу

editor
By editor
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kion - кадр из фильма жизнь по вызову

Уникальный для отечественных онлайн-кинотеатров набор фильтров «Бесплатно», «Входит в мою подписку» и улучшенный фильтр «Рейтинг» доступен пользователям онлайн-кинотеатра KION на мобильных устройствах Android и iOS.

KION добавил возможность фильтровать контент по рейтингу сразу трех баз данных одновременно – рейтингам KION, КП и iMDB. По каждому из рейтингов приведена шкала от 0 до 10. Для фильтрации контента по этому признаку пользователю необходимо установить диапазон оценок, в котором он хотел бы выбрать фильм или сериал для просмотра. В подборку попадут те тайтлы, которые одновременно удовлетворяют диапазону всех трех рейтингов. При этом фильтровать контент также можно и по каждому рейтингу отдельно.

Также пользователям KION стал доступен выбор бесплатного контента, который доступен пользователю даже при отсутствии подписки, и контента, который входит в подписку. Это позволит пользователю легче ориентироваться в библиотеке контента и выбирать фильмы и сериала только из числа контента, который доступен ему по подписке, и сразу же начать просмотр.

Фильтры – это инструмент для удобного поиска фильмов и сериалов, который позволяет сортировать весь доступный в обширном каталоге KION контент по различным критериям. Ранее на KION уже были доступны фильтры «Жанры», «Год выхода», «Страны», а также «Фильмы» и «Сериалы».

Новая функциональность уже доступна всем пользователям KION на мобильных устройствах Android и iOS.

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