Провожаем весну вместе и 27-28 мая встречаемся на теплом и уютном семейном фестивале. Множество активностей и различных площадок не дадут вам скучать на протяжении всего дня!

Идея для тех, кто ищет интересные варианты семейного досуга на последние майские выходные — посетить новый фестиваль от проекта MANKA MAGAZINE. Атмосфера детского смеха, теплого солнца и семейного уюта на площадке стильного дизайн-пространства в центре Москвы, среди отреставрированных зданий 1900 года.

«В один момент мы выросли и решили выйти в офлайн-пространство. В основе философии нашего фестиваля лежит идея современного родительства — когда нет разделения на взрослых и детей, где старшие воспитывают младших. Мы уверены, что нам тоже есть чему поучиться у наших детей, поэтому предлагаем вам в дни мероприятия вернуться в детство и разделить интересы друг друга наравне. Ведь в первую очередь мы — друзья для наших детей», — Александра Шелкова, основатель проекта.

Фестиваль MANKA FESTIVAL пройдет 27-28 мая с 12:00 до 21:00 на территории дизайнпространства REPUBLIC (Пресненский вал, 27 стр. 2).

Организатор фестиваля — онлайн-журнал для родителей MANKA MAGAZINE. Это проект для тех, кто любит стиль и индивидуальность, качество и безупречность, чтит традиции, всей душой ценит детство и делает его интересным для своих детей. Читатели журнала есть как в России, так и за рубежом. Охват аудитории — более 4000 человек на сайте и более 400 000 в социальных сетях.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.