Единственная в России государственная радиостанция академической музыки «Орфей» начала вещание на полуострове. Классика теперь доступна жителям и гостям Керчи, Симферополя, Ялты и Евпатории.

Радио «Орфей» можно слушать в Керчи (90,7 FM), Симферополе (95,8 FM), Ялте (88,2 FM) и Евпатории (94,3 FM). В мае вещание начнется ещё в двух городах полуострова — Севастополе (98,5 FM) и Феодосии (97,5 FM).

«Мы рады, что «Орфей» зазвучал в Крыму в FM-диапазоне, это огромное событие для всей нашей команды и новый этап развития радиостанции, — говорит генеральный директор — художественный руководитель Телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. — Мы уверены, что нам удастся сплотить вокруг радиостанции слушателей, которые, как и мы, любят и ценят классическую музыку, и что с каждым днем слушателей «Орфея» в Крыму будет становиться все больше и больше».

Радио «Орфей» — единственная в стране государственная радиостанция, целиком посвящённая академической музыке. В эфире — сочинения русских и зарубежных классиков, записи лучших современных исполнителей, трансляции концертов из ведущих залов России и круглосуточные новости культуры.