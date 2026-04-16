1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

«Орфей» зазвучал в Крыму

крымское взморье

Единственная в России государственная радиостанция академической музыки «Орфей» начала вещание на полуострове. Классика теперь доступна жителям и гостям Керчи, Симферополя, Ялты и Евпатории.

Радио «Орфей» можно слушать в Керчи (90,7 FM), Симферополе (95,8 FM), Ялте (88,2 FM) и Евпатории (94,3 FM). В мае вещание начнется ещё в двух городах полуострова — Севастополе (98,5 FM) и Феодосии (97,5 FM).

«Мы рады, что «Орфей» зазвучал в Крыму в FM-диапазоне, это огромное событие для всей нашей команды и новый этап развития радиостанции, — говорит генеральный директор — художественный руководитель Телерадиоцентра «Орфей» Ирина Герасимова. — Мы уверены, что нам удастся сплотить вокруг радиостанции слушателей, которые, как и мы, любят и ценят классическую музыку, и что с каждым днем слушателей «Орфея» в Крыму будет становиться все больше и больше».

Радио «Орфей» — единственная в стране государственная радиостанция, целиком посвящённая академической музыке. В эфире — сочинения русских и зарубежных классиков, записи лучших современных исполнителей, трансляции концертов из ведущих залов России и круглосуточные новости культуры.

