Более 60 тысяч человек собрал День селедки в Музее Мирового океана

В Музее Мирового океана состоялось ежегодное празднование Дня селёдки, которое по праву считается народным событием. Традиционное торжество вновь собрало на Набережной исторического флота горожан и гостей города.

Мероприятия включали три тематические зоны на музейной набережной. Официальное открытие праздника прошло под сценой «Под волной», расположенной у экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан». Там же состоялся кулинарный мастер-класс от известных шеф-поваров, продемонстрировавших изысканные блюда из сельди. Гости имели возможность пообщаться с представителями рыбодобывающей Группы ФОР и ветеранами рыболовного флота, а литераторы Янтарного края поделились размышлениями о значении «праздничной» рыбы в их творчестве.

Гастрономическое разнообразие России было представлено на набережной Музея Мирового океана. Посетители смогли отправиться в кулинарное путешествие, попробовав как камчатскую олюторскую сельдь, так и балтийскую корюшку из Калининградской области. Дискуссионная площадка также продолжила тему гастрономии, где участники из Ханты-Мансийска рассказали о кулинарных традициях своего края.

На территории музея проходила ярмарка сувениров, творческие мастерские, квесты, конкурсы и встречи с капитанами кораблей. На рыболовном траулере СРТ-129 был организован мастер-класс по разделке рыбы и интерактивная игра «Большая рыбалка», в рамках которой участники осваивали основы безопасности на воде, управление судном и морскую азбуку. Площадь Военно-морского центра превратилась в спортивную зону, где проводилась морская спартакиада с состязаниями по вязанию узлов, гиревому спорту и силовому экстриму.

Концертная программа «У рыбака своя звезда» с участием творческих коллективов украсила сцену у научно-исследовательского судна «Витязь». Кульминацией музыкальной части дня стало выступление популярной калининградской группы «ЛондонParis».

«День селёдки, проводимый Музеем Мирового океана с 2006 года, сегодня является настоящим народным праздником, собирающим десятки тысяч гостей. В этом юбилейном для Калининградской области году мы подошли к организации с особым вниманием, вспоминая, как 80 лет назад, в непростые послевоенные времена, благодаря рыбакам наша область была восстановлена», – подчеркнула президент Музея Мирового океана Светлана Сивкова. Для неё, как для жительницы и почетного гражданина области, праздник в юбилейный год имеет особое значение.

Справка: День селёдки отмечается в Калининграде с 2006 года по инициативе Музея Мирового океана. Праздник приурочен к первой сельдяной экспедиции, отправленной из Калининграда в Исландию в апреле 1948 года, которая положила начало развитию рыболовецкого флота региона. В послевоенные годы рыбная промышленность стала основой экономики области, обеспечивая продовольствием миллионы человек по всей стране.