В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Почта России выпустила конверт к 100-летию художника В.Н. Лосева

Изображение: Почта России

В отделения почтовой связи в пяти городах, тесно связанных с творчеством художника, а именно в Волгограде, Горячем Ключе, Москве, Саратове и Торжке, прибыл конверт, подготовленный к 100-летнему юбилею со дня его появления на свет.

Конверт создан АО «Марка» по инициативе Почты России. Всего выпущено 50000 экземпляров. На его поверхность нанесено изображение картины Виктора Лосева «Сирень. Натюрморт с чашкой», написанной в 1989 году. Оригинал этого полотна хранится в коллекции Волгоградского музея изобразительных искусств имени И.И. Машкова.

В мае этот натюрморт станет частью экспозиции выставки «100 друзей художника Виктора Лосева». Она будет развернута при содействии Президентского фонда культурных инициатив в старинном здании Первой пожарной части Царицына.

