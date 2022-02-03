Ортман и Гребенщикова заменили аватарами в новом видео

3 февраля на официальных каналах в YouTube Ирины Ортман и Михаила Гребенщикова стала доступна к просмотру премьера видеоклипа на сингл «Может, что-то и было», релиз которого, выпускники «Фабрики звезд» представили осенью прошлого года.

Одинокая Москва. Двое людей. Необычных по своей природе и внешности.

Главной фишкой клипа стало то, что ни Ортман, ни Гребенщиков не принимали участие в съемках. Их заменили другие персонажи. Какие?! — смотрите клип «Может, что-то и было» во всех социальных сетях.

Автором песни и идеи для создания видео выступил Гребенщиков.

«Клип, в котором нет исполнителей трека, всегда меня привлекал! Это не новая история для шоу-бизнеса, но тем и интереснее. Никогда не знаешь, что выдаст тот или иной дуэт артистов! Теперь и у нашей музыкальной истории с Мишей Гребенщиковым, есть такое видео, где моим голосом поёт экстра-неординарная девушка, а голосом Миши – абсолютно инопланетный парень», — рассказывает Ирина Ортман.

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