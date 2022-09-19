Осень в Остафьево

Есть миллион причин провести эту осень в усадьбе «Остафьево», но мы выбрали для вас самые весомые!

Остафьево – это в первую очередь неповторимая атмосфера. Сюда приезжали за вдохновением Пушкин, Карамзин, Жуковский, Гоголь и другие представители золотого века русской литературы. Природа здесь, действительно, располагает, если не к творчеству, то к умиротворению и радости души. Не забудьте прогуляться по знаменитой липовой аллее, которую Пушкин называл «Русский Парнас» и считал местом вдохновения. Узнать масонские секреты, познакомиться с архитектурой русской усадьбы в стиле классицизма, а также с элементами регулярного и пейзажного парка можно на тематической экскурсии. Захватите с собой фотоаппарат, ведь уехать из Остафьева осенью без красивых кадров просто невозможно!

Новоселье бельчонка Гвидоши. Живности в усадебном парке можно встретить много: здесь и лисы, и зайцы, и утки, и совы. Но в любимчиках у посетителей остаются белки. Год назад на западном входе в музей проявился бельчонок, который и сейчас первым встречает гостей парка. На всеобщем голосовании ему выбрали имя, назвав Гвидоном. И вот теперь, спустя год ему решили построить дом. По итогам всероссийского детского конкурса было отобрано три работы. Все они будут реализованы. На 29 сентября намечен детский праздник по случаю новоселья Гвидоши, где победитель с друзьями сможет собрать и установить домик. Детей ждет увлекательная программа, чаепитие из самовара и даже выступление детской балетной школы.

Самые красивые виды на парк и усадебный дом открываются в Остафьеве с воды именно осенью. До закрытия лодочного сезона советуем обязательно успеть покататься на белоснежных лодках и сделать незабываемые фотографии. Ведь где еще вы найдете такой же вид мостика в окружении кувшинок точь-в-точь как на работах Моне.

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