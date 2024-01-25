К 105-летию Музей стал лучше себя прежнего по всем показателям

В 2023 году Музей Востока посетили почти 183 тысячи человек. Для сравнения, примерно столько живет в алтайском Бийске, приморском Уссурийске, Южно-Сахалинске или подмосковном Одинцово. 30 тысяч из них – каждый шестой посетитель – это дети и подростки.

«Дети – наша любимая категория посетителей. Для них у нас разработаны особые экскурсионные маршруты и пять лекционных программ. Некоторые – творческие, сопровождаются мастер-классами», - рассказывает заведующая отделом экскурсионной и лекционной работы Татьяна Капуркина.

За этот год сотрудники Государственного музея Востока провели более 2300 экскурсий – это на 350 больше, чем в прошлом. 30,5 тысяч человек открыли много интересного о культуре востока в целом и его регионов в частности.

В прошлом году музей провел 21 выставку в главном здании на Никитском бульваре. Самыми запоминающимися из крупных выставок, по мнению посетителей, стали «Африка. Чувство света» и «Восточный базар». Из камерных экспозиций гости выделили «Охотники, шуты, марионетки» и «В тени ангкорских башен».

Также Музей Востока отвез 11 выставок в другие города России. География широкая: Оренбург, Грозный, Владивосток и даже Сахалин. Кроме того, экспонаты из коллекции музея участвовали в 8 выставках музеев-партнеров. Самые крупные из них: «Сокровища Аланского царства» в Эрмитаже (160 экспонатов), «Невероятная Индия» в Царицыно (около 120 предметов), «Рерих» в Третьяковской галерее (более 30 экспонатов), а также «Выбор Добычиной» в Музее Русского импрессионизма (более 20 картин).

В 2023 году коллекция музея пополнилась уникальными археологические материалами. Самый крупный дар поступил с кафедры археологии исторического факультета МГУ от ее заведующего, археолога, доктора исторических наук Анатолия Канторовича. 1049 предметов различных эпох датируются в пределах XVIII-I вв. до н.э. Это украшения, орудия труда, предметы вооружения и конского снаряжения.

«Из других поступлений можем выделить редкий образец тибетской живописи начала ХХ в. – храмовое панно, а также китайскую икону-танку с изображением бодхисаттвы милосердия Гуаньинь XIX в. Это действительно ценные и яркие экспонаты», - подчеркнула заведующая фондами Музея Востока Лидия Орехова.

За год в соцсетях Музея появилось 1,5 тысячи публикаций, которые посмотрели 5,2 млн. человек. Там же были опубликованы почти 900 музейных предметов из фондов ГМВ.

«В ушедшем году мы очень плодотворно сотрудничали с ОК и ВКонтакте. Например, Музей Востока стал одним из 5 столичных музеев, приглашённых принять участие в ограниченном тестировании новой функции продажи билетов внутри платформы ВКонтакте. Также команда этой соцсети пригласила нас принять участие в фестивале VK Fest, и наш павильон пользовался большим успехом», - делится smm-менеджер Музея Анна Голда.

Среди других запоминающихся коллабораций нужно отметить проект с киностудией «Союзмультфильм»: летом юные гости музея смотрели анимацию из Золотой Коллекции фонда на восточную тематику.

Среди 62 мероприятий, которые провел Музей, наибольшее количество восторженных отзывов завоевало празднование Нового года по восточному стилю с участием актеров театра кёгэн. Не менее ярко Музей отметил и свое 105-летие. Снова не обошлось без японского театра, на этот раз – кабуки.