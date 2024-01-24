Коллекция Бахрушинского театрального музея пополнилась костюмами легендарного спектакля РАМТа «Берег утопии»

Более сорока женских и детских костюмов были переданы Бахрушинскому театральному музею в дар Российским академическим Молодежным театром (РАМТ).

«Берег утопии» – спектакль художественного руководителя театра Алексея Бородина, первая постановка трилогии английского драматурга, современного классика сэра Тома Стоппарда в России. Премьера состоялась 7 октября 2007 года. «Берег утопии» стал визитной карточкой театра на целое десятилетие (2007-2017) и вошел в историю современного российского театра как самый масштабный сценический проект 2010-х годов.

«Мы рады нашему сотрудничеству с РАМТом и пополнению коллекции музея костюмами такого культового спектакля, как «Берег утопии». Это работа выдающегося сценографа Станислава Бенедиктова и прекрасных художников по костюмам Натальи Войновой и Ольги Поликарповой. В этом году планируется еще одна передача костюмов из этого спектакля – уже мужских», – рассказала заместитель генерального директора – главный хранитель Бахрушинского театрального музея Виктория Журавлева.

Трилогия «Берег утопии» – это нестандартный взгляд на жизнь тех, с кем мы знакомы по учебникам – Герцен, Огарев, Бакунин, Белинский, Тургенев. Это 68 актеров, 70 персонажей, более 1200 (элементов) костюмов, 8 часов сценического действия и 35 лет жизни героев. Три спектакля – «Путешествие», «Кораблекрушение» и «Выброшенные на берег» – игрались в один день.

В «Береге утопии» была занята почти вся труппа театра, в том числе Илья Исаев, Нелли Уварова, Евгений Редько, Рамиля Искандер, Степан Морозов, Алексей Веселкин, Александр Устюгов, Алексей Розин, Александр Доронин, Янина Соколовская, Мария Рыщенкова и другие.

«Когда Станислав Бенедиктович позвал меня создать костюмы к «Берегу Утопии», я не раздумывая согласилась. Сроки были сумасшедшие, спектакль был очень и очень объемный, поэтому Бенедиктов решил разделить работу художника по костюмам на троих. Первую часть оставил себе, вторую предложил моей однокурснице Наталье Войновой, а мне досталась самая сложная, самая густонаселенная и самая протяженная по времени часть.

Проект был необычен тем, что в нем оказалось много исторических персонажей – Тургенев, Герцен, Огарев, Бакунин, Чернышевский и даже Карл Маркс! Мне пришлось основательно погрузиться в эпоху: изучить портреты, фотографии конкретных людей. Было важно создать такое авторское решение, чтобы далекое стало близким и понятным современному зрителю, а образы героев — объемными, живыми, волнующими и прекрасными», - рассказала художник по костюмам Ольга Поликарпова.

«Трилогия «Берег утопии» – гордость нашего театра, уже ставшая его историей. За 10 лет, что спектакль был в репертуаре РАМТа, мы показали его более 70 раз. Да, «Берег» требовал у зрителей целый день, но взамен дарил необыкновенный опыт.

Спектакль собрал множество наград и театральных премий, его с восторгом принимали не только в столице, но и зарубежом: в 2011 году трилогия была показана в Мадриде и Барселоне… Передача костюмов из спектакля Бахрушинскому театральному музею – это замечательная возможность сохранить образ «Берега» не только в памяти зрителей, но и в музейной экспозиции – образ спектакля, который, несомненно, стал событием, важной жизненной вехой как для своих создателей и исполнительней, так и для людей, его видевших», – прокомментировала директор Российского академического Молодежного театра Софья Апфельбаум.