Музею «Коломенская пастила» 15 лет! Музей открылся 24 января 2009 года!

«Пятнадцать лет по музейным меркам — ничто. Однако коломенская пастила имеет своё измерение. Она насыщена воздухом. И, переводя наши годы на вдохи-выдохи-вздохи, черпая время глотками чистого воздуха, можно сказать: наша история со вкусом имеет долгое дыхание. Такое, что не измерить», — считает Наталья Никитина, основатель музея, руководитель музейно-творческого кластера «Коломенский Посад».

Чтобы двери музея были всегда открыты, а в воздухе витали удивительные истории и запахи коломенских садов, эту посадскую земную жизнь создают и поддерживают несколько коллективов нашего кластера: кондитеры, картонажники, экскурсоводы, историки-исследователи, костюмеры. К началу 2000-х годов от коломенской пастилы остались только воспоминания. За эти годы нам удалось восстановить утраченную, забытую технологию ее производства, что является предметом нематериального наследия России.

«Коломенская пастила, её образ и вкус были собраны по крупицам из архивных документов, музейных фондов и русской литературы. Мы не кондитеры в обычном понимании, а музейные исследователи и реконструкторы, производим только то, что имеет историческую ценность», — делится Наталья Никитина.

Сейчас коломенская пастила является брендом № 1 Коломны и входит в топ-10 «Вкусов России» по версии одноимённого конкурса. Лимитированные линейки пастилы выпускаются для Государственной Третьяковской галереи, музея-заповедника «Кижи», музея-заповедника «Царицыно», театра «Геликон-Опера», Музея театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге. Коломенская пастила представлена в Гастрономе № 1 (ГУМ) на Красной площади как национальный продукт России.

Музей был открыт в 2009 году благодаря грантовому конкурсу Благотворительного фонда Владимира Потанина. А уже в 2012 году он был удостоен награды на международном конкурсе «Лучший европейский музей года» — специального приза «За пионеринг в работе с культурным наследием в России». В послужном списке музея ещё десяток наград и побед в международных премиях и конкурсах.

Ежегодно музей «Коломенская пастила» посещают более 60000 гостей. Только за 8 первых дней нового года музей посетили 2300 путешественников. Годовая афиша включает 10 музейных программ, которые рассказывают о городских легендах, традициях, привычках, а также знакомят с историями из жизни известных почитателей коломенской пастилы и нравах жителей Коломенского посада до XIX века.

Музей «Коломенская пастила» — один из главных ньюсмейкеров Коломны, в 2023 году о музее вышло 557 публикаций в СМИ.

Наталья Никитина на вручении премии «Европейский музей года» в 2012 году

«Задумали мы её осенью, а случилась она на Рождество. Поначалу никак не давалась. Плевалась в потолок большими лепёшками, капризничала, требовала к себе внимания — потрогать, попробовать без счёта, полюбоваться, похвалить, всем близким показать... Не хотела принимать никакую форму, долго выбирала коробочки, бумажечки, бантики, рамочки, буковки, вензелёчки... И что же вышло? Мягкая, тёплая, розовая, сладкая, полезная. Такая домашняя, всеми налюбленная и, похоже, счастливая. Словом, удалась. Пастила».

Наталья НИКИТИНА, руководитель музейно-творческого кластера «Коломенский Посад»