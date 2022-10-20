Осенний Арт фестиваль «Диалог искусств» в музее Ар Деко организован Союзом дизайнеров Москвы в партнёрстве с Центром международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

Этот фестиваль мы посвящаем женщине во всех ее проявлениях: матери, сестре, дочери, предпринимателю, художнику, той от которой зависит сохранение домашнего очага, культуры, традиций и самой жизни.

В выставочной экспозиции фестиваля примут участие художники, скульпторы, фотографы, дизайнеры, мастера ДПИ и другие деятели искусств, среди которых Эльвира Асадуллина и Юлия Бружайте, Олеся Тарасова и Лидия Копина, Наталья Островская и Надежда Шибина, Галина Мерзликина и Мария Цой, Мила Копытина и Екатерина Гридина с учениками.

Свои работы представят участники из разных стран и регионов России. Особое внимание в экспозиции отведено многонациональному разнообразию народов России: здесь работы в русском стиле из Брянска, работы мастеров нескольких национальностей Дагестана и Татарстана.

На несколько дней площадка фестиваля станет подиумом для модных показов дизайнеров одежды, а на торжественной церемонии открытия 27 октября пройдёт театральный перформанс по мотивам комедии Гольдони «Кьоджинские перелаки», а также модный показ дизайнерского бренда Julia Arge под руководством Елены Эпельбаум с участием «киборгов».

В рамках фестиваля пройдут Public talkи о искусстве, бизнесе, моде, кино, театре и развитии меценатства в России. Запланированы театральные представления, концерты, мастер-классы, презентация Тенишевского клуба, с показом фильма «Созидательница».

27, 28 и 29 на площадке фестиваля пройдёт Съезд деловых женщин Евразии, организованный благотворительным фондом «Русская земля», при поддержке Евразийской экономической комиссии, и Правительства Москвы. Мероприятие реализуется командой «Союз женщин Евразии» в рамках отчетного проекта международной обучающей программы «Женщина-лидер», Мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей». Цель Съезда — объединение женщин предпринимателей со всего евразийского пространства для обмена опытом, выработки совместных инициатив и реализации общих проектов в сфере предпринимательства, благотворительности и гуманитарной и культурной деятельности. Мероприятия пройдут совместно с женским гуманитарным движением «Синий платочек».

30 октября на фестивале детский день, главным событием которого станет модный показ детей-дизайнеров Школы «Василиса».

Каждый день фестиваля — это событие, с подробным расписанием можно ознакомиться на наших страницах в сети интернет.

Директор фестиваля и куратор выставки Галина Мерзликина, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

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