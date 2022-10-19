В Москве состоится серия мероприятий в рамках Чувашской биеннале современного искусства

Стартует публичная программа в рамках Чувашской биеннале современного искусства.

В преддверии Чувашской биеннале современного искусства, которая будет проходить в г. Чебоксары с 12 ноября по 2 декабря 2022 года, в Москве в пространстве арт-платформы Cube.Moscow состоится серия образовательных мероприятий. Участие в лекциях бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте.

Чувашская биеннале современного искусства — это новое событие на карте России, которое станет пространством для диалога и художественного и культурного обмена, а также послужит средством взаимодействия между искусством и широкой публикой. Более 20 российских художников представят свои работы на темы культурного кода, истории своего наследия, национальной идентичности в разных медиумах: видео-арт, фотография, инсталляции, скульптура и живопись. В течение трех недель помимо выставки будет проходить образовательная программа, городские экскурсии, программа для детей и медиации по выставке.

Первая встреча запланирована 29 октября в 15:00 в формате лекции-дискуссии. В мероприятии примут участие кураторы биеннале Мария Андреева, культуролог, куратор и Александра Никитина, кандидат философских наук, доцент кафедры литературы и культурологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. Эксперты поговорят о том, как сегодня проявляется чувашская культура, какие факторы являются культурообразующими на локальном и глобальном уровне, какие маркеры формирует наше представление о современной республике.

Вторая дискуссия состоится 30 октября в 15:00 и будет посвящена условиям создания творческого ландшафта в таких региональных центрах, как Чебоксары. Модератором встречи выступит Ильмира Болотян, художница, кандидат филологических наук, сотрудница научного отдела и куратор мастерских Музея «Гараж».

Спикерами станут:

Александра Никитина, кандидат философских наук, доцент кафедры литературы и культурологии ЧГПУ им. И.Я. Яковлева;

Анна Рыбакова, руководитель детской Школы современного искусства, куратор площадки ИСКУССТВО фестиваля городской культуры Strawberry Fields Festival;

Руслан Соловьев, композитор, музыкант, руководитель проекта DIVA ethno future sound;

Кирилл Григорьев, фотограф, гид-медиатор.

Где? Арт-пространство Cube.Moscow, г. Москва, Тверская ул., 3, здание отеля The Carlton, Moscow, – 2 этаж.

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