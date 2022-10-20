22 октября, в 16.00, в театре «Мюзик-Холл» состоится премьера одноактного балета «Лебедь и я, или Сказка о Гадком Утёнке» по мотивам произведений Х.К. Андерсена на музыку П.И. Чайковского.

Одна из самых любимых сказок Х.К. Андерсена о чудесном превращении некрасивого утенка в прекрасного лебедя и музыка П.И. Чайковского положены в основу нового балета для детей, который исполнят тоже дети — артисты и солисты уникального Театра детского балета.

Инициатором, художественным руководителем постановки и автором либретто выступил заслуженный артист России, выдающийся танцовщик, главный балетмейстер Большого театра Беларуси Игорь Колб, хореографом — Николай Андросов.

Сколько же разных тем есть в этой сказке: о превращение несуразного малыша, а затем подростка, не верящего в свои силы, в прекрасного Лебедя; о взаимоотношении массы или стаи с тем, кто выбивается из неё, кто не такой, как все, о силе большинства и одиночестве; о пути и испытаниях, которые необходимо пройти в поисках себя и своего призвания; о дружбе и родительской любви; о жестокости, которой полон мир, и о любви, которая всегда сильнее и побеждает.

Сказка — очень мудрая и глубокая история. Через сказку всегда воспитывали и прививали основные понятия, причем не назидательно «в лоб», а иносказательно, не навязывая прямолинейных выводов, а рождая внутренние ответы, которые становят убеждениями и основой характера.

А сказка, положенная на прекрасную музыку, — вдвойне быстрее найдет путь к сердцу и душе маленького человека, открытого прекрасному. Да и во взрослых (в каждом из которых жив ребенок) такая музыкальная сказка, да еще исполненная талантливыми детьми, заставит на время спектакля стать более открытыми, и может быть тоже разрешить какие-то вопросы, или хотя бы на время вернуться в детство, красоту и добро.

Музыка Чайковского выбрана не случайно — она прекрасна, знакома, любима. И в ней точно есть что-то «лебединое» — порыв, мечта, красота и полет.

Игорь Колб — заслуженный артист России, выдающийся танцовщик, экс-премьер Мариинского театра, в чьем репертуаре — большинство ведущих партий репертуара театра от классики до постановок современных хореографов. Как приглашенный солист, а также в составе труппы Мариинского театра, он выступал на крупнейших сценах мира. Преподавал в Академии танца Бориса Эйфмана, в Санкт-Петербургской государственной консерватории, является художественным руководителем нескольких крупных культурных проектов и фестивалей, с 2022 года — балетмейстер Большого театра Беларуси.

Николай Андросов — российский хореограф и режиссёр, заслуженный деятель искусств России. Солист Ансамбля народного танца СССР под руководством И.А. Моисеева (1981–1991). Основатель, художественный руководитель и главный хореограф ансамбля «Русские сезоны», для которого им осуществлено более 300 постановок, среди которых одноактные балеты, музыкально-драматические спектакли, концертные программы и т.д.

Театр детского балета был основан в 1992 году. Директор — Анатолий Сергеевич Никифоров, художественный руководитель — Ирина Александровна Сафонова, ученица Агриппины Вагановой. Вышедшие из старейшей балетной школы русского балета — Академии им. Вагановой — и прошедшие большой творческий путь как танцовщики Мариинского театра они объединили вокруг себя единомышленников — педагогов из артистов Мариинского театра. Спектакли театра — полнометражные классические балеты и балеты, созданные специально для труппы театра, представляются на таких площадках как Александринский, Эрмитажный театры, театр «Мюзик-Холл», Большой концертный зал «Октябрьский».

Российский фонд культуры — общероссийская общественно-государственная организация. Создан Указом Президента Российской Федерации от 31.10.2016 № 581 «О создании Общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Правопреемник Советского фонда культуры, основанного 12 ноября 1986 года. Председатель Фонда — Никита Сергеевич Михалков, советский и российский кинорежиссёр, Герой Труда Российской Федерации, народный артист РСФСР, лауреат трёх Государственных премий Российской Федерации и премии Ленинского комсомола, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Постановка осуществлена при поддержке Российского фонда культуры.

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