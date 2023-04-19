Ансамбль «Сирин» исполнит праздничную пасхальную программу в пространстве выставки Михаила Карасика

20 апреля в Выставочном зале фонда Андрея Чеглакова пройдет Пасхальный концерт ансамбля «Сирин» во главе с Андреем Котовым.

Солисты ансамбля «Сирин» — Ольга Байгулова, Варвара Котова, Полина Терентьева и Андрей Котов — исполнят Пасхальные песнопения, духовные стихи, притчи и христославия в пространстве выставки работ Михаила Карасика «Библейское ощущение жизни».

Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» основал в 1989 году фольклорист, музыкант, композитором и хормейстер, участник знаменитого ансамбля Дмитрия Покровского Андрей Котов.

«Мы хотели, чтобы люди услышали древнерусскую музыку, духовные стихи, чтобы они поняли их красоту, возрождали знаменное пение», — рассказывает Котов.

«Сирин» — удивительное художественное и музыкальное явление. В рамках изучения и исполнения древнерусских богослужебных песнопений XV-XVIII веков и духовных стихов (внелитургических песен духовного содержания, раскрывающих мировоззрение верующего человека), в разные годы были созданы и исполнялись программы для камерных составов и ансамбля.

«Сирин» сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными композиторами (Владимир Мартынов, Павел Карманов, Александр Бакши) и режиссерами (Валерий Фокин и Кама Гинкас).

Михаил Карасик — признанный лидер «книги художника» в России. Художник, издатель, куратор, автор исследований по русскому авангарду.

Экспозиция «Библейское ощущение жизни» показывает ретроспективу раннего творчества мастера.

В середине 1980-х Карасик посетил Узбекистан и Таджикистан, где с натуры рисовал сцены азиатского быта. Так появился «азиатский цикл» акварелей и литографий. Среди работ этого периода — альбом литографий «Разделка туши» (1989) с текстом из путевого дневника.

На рубеже 1980-1990-х Карасик выпустил серию литографированных библейских книг. Поездки в Среднюю Азию раскрепостили художника: «прохладную» акварель заместила «раскаленная» по цвету литография. Вершиной «библейского цикла» стали альбомы по мотивам «Песни песней».

Также на выставке показаны «живописные» книги художника 1990-х годов — «Плач Иеремии», «Иосиф Бродский. Исаак и Авраам», «Дмитрий Шостакович. Еврейские песни» и другие.

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