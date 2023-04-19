«Равнодушие» – когда от любви уже душно. Новая композиция Натальи Которевой

Восходящая звезда российской эстрады, Наталья, представила публике новую песню «Равнодушие». Несмотря на то, что это только четвёртый трек артистки, она уже смогла собрать немало восторженных отзывов и привлечь слушателей к своему творчеству. «Равнодушие» — это крик души, когда после бурных чувств не осталось ничего.

В жизни каждого человека песня играет яркую, видную роль. Она усиливает духовный настрой, помогает вылиться эмоциям, создает такие биоритмы, которые необходимы при каждой, определенной ситуации.

Есть ли в этом толк,

Если ты не тот, и мы

Посылаем в блок. Увы!

Чувства вымерли.

Кажется, игра, но нет,

Вытянул не тот билет.

Танцевальный ритм и лёгкость исполнения делают композицию запоминающейся. При этом песня наполнена глубокими переживаниями, которые знакомы многим.

Наталья делится своими ощущениями: «К сожалению, сильные чувства иногда приносят много боли. И тогда остаётся разочарование, а вместе с ним приходит равнодушие. Моя новая песня именно об этом. Надеюсь, каждому слушателю откликнутся мои переживания».

И, конечно же, человек, испытывающий такое сильное чувство, как любовь, просто не может обойтись без песни. Любовь полностью меняет человека. Она возрождает новые качества, подключает всевозможные психологические и физические ресурсы человека, но, порой, не дает возможности выразить всю мощь словами. И тогда приходит на помощь песня.

Наталья Которева — автор и исполнитель, участница фестиваля «ЖАРА». Успешно выступает на музыкальных площадках страны и готовится к сольному концерту. У певицы вышло песни: «Прощай», «Твоя любовь», «Он тот». Композиция «Прощай» была исполнена на фестивале «Жара».

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