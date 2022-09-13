«Отели»: Виталий Милушев представил свой свой новый трек

Виталий Милушев – экс-участник коллектива группы «Непара», талантливый молодой исполнитель, чей голос был отмечен народной артисткой СССР, певицей Аллой Пугачёвой и награждён ежегодной премией «Золотая звезда Аллы» презентует свой новый трек – «Отели».

Композиция «Отели» появилась на свет при участии команды настоящих профессионалов — SantaSong, чьи хиты уже по праву занимают первые строки музыкальных топ-чартов, а исполняют их популярные артисты и музыкальные коллективы такие как группа «Руки вверх», Григорий Лепс, Полина Гагарина и многие другие.

«В жизни каждого человека однажды может появиться свой отель, который станет убежищем для тех, кому нужно скрыть свою любовь от посторонних глаз. Но для кого-то этот же отель станет местом потери» — рассказывает о новой песне Виталий Милушев.

Артист Виталий Милушев начал свою музыкальную карьеру еще совсем ребенком и уже в 9 лет впервые вышел на большую сцену. Поистине популярность к артисту пришла в 2011 году после участия в телевизионном проекте «Шоу №1», чьим продюсером был Филипп Киркоров. В составе группы «Нереальные» Виталий стал победителем данного проекта. Вскоре после этого в творческой копилке музыканта было еще множество различных творческих проектов и музыкальных конкурсов, таких как: финал национального отбора конкурса «Евровидение-2012», участие в шоу «Голос» и многие другие.

Сегодня песни артиста можно встретить не только на различных музыкальных площадках, но и услышать в качестве саундтрека к фильму «Майский дождь». Песня стала главной темой в фильме, премьера которого состоялась на телеканале «Россия». А также песня Виталия «Так любить можно только во сне» стала саундтреком к многосерийному фильму «Любовь не делиться на два».

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