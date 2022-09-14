Анири спасла композитора Андрея Покутного

30 часов понадобилось композитору Андрею Покутному, чтобы добраться до Москвы на съёмки своего дебютного клипа на песню «Океан», которую он записал с певицей и популярным блогером АНИРИ. Премьера клипа на цифровых платформах и музыкальных каналах намечена на 21 сентября.

На самолете из Риги в Таллинн, потом семь часов на автобусе из Таллинна до Санкт-Петербурга и, наконец, самолет из Питера в Москву – больше суток потратил Андрей Покутный на путь, который ещё недавно занимал пару часов.

Но, как оказалось, самое сложное было впереди: клип на песню «Океан» стал его дебютом на съёмочной площадке. Дело в том, что композитор, известный своими хитами для Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова и Валерии, совсем недавно начал собственную артистическую карьеру.

АНИРИ, в багаже которой уже несколько клипов, конечно, чувствовала себя на площадке намного увереннее и всячески подбадривала партнера: «Андрею не повезло, потому что его начали снимать первым, пока меня красили, и для человека, впервые ставшего перед камерой, он ещё молодцом держался! Андрей – человек очень сдержанный, и изображать чувства перед огромной съёмочной группой ему было непросто!».

«Это был очень интересный для меня опыт, – рассказывает Андрей Покутный. – Это не первая наша совместная работа с АНИРИ, и я искренне благодарен ей за дружескую поддержку. Надеюсь, в нашей истории любви многие увидят собственные чувства, переживания и эмоции».

«И отдельное спасибо режиссёру Алексею Титову, – добавляет АНИРИ. – За то, что он выбрал для песни «Океан» именно такую минималистичную, лаконичную стилистику, благодаря которой видеоизображение совершенно не мешает воспринимать слова песни».

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