Казахстанский курорт Бурабай объединил 300 творческих людей из 19 стран на престижном фестивале искусств

С 6 по 10 мая 2022 года в курортной зоне Национального парка Бурабай (Казахстан) состоялся второй международный фестиваль поэзии и визуальных искусств «Voices of Friends: Poetry & Art» («Голоса Друзей: поэзия и визуальные искусства»).

Вручение медали Бахытом Рустемовым председателю Гарету Стампу

Лауреат Марина Алясова и вице-председатель Гильдии Марат Ахмеджанов

Награждение Лауеатов конкурса Голоса Друзей

Плэнер художников в рамках фестиваля

Председатель Гарет Стамп и вице-председатель Марат Ахмеджанов

Художник Елена Безрукова

Художники Юсуф Крыкбесов и Дарья Залесская

Долгожданное событие объединило в этом году более 300 поэтов, прозаиков, художников, музыкантов и кинематографистов из 19 стран: Кыргызстана, Великобритании, Ирландии, Литвы, Израиля, Казахстана, России, Канады, Финляндии, Узбекистана, США, Грузии, Болгарии, Азербайджана, Армении, Катара, Кипра, Украины и Беларуси.

Фестиваль был открыт торжественным обращением посла Великобритании в Казахстане, Кэти Лич (Kathy Leach). Госпожа Посол подчеркнула значимость этого культурного события для выстраивания международных культурных отношений.

Продолжением торжественной части вечера стал показ авторских фестивальных фильмов в рамках предзапуска Burabay International Short Film Festival. Зрители впервые увидели фильмы «Андер» (реж. — Алина Мустафина, Казахстан/Катар) и «The last one» (реж. — Фариз Ахмадов, Азербайджан).

В рамках фестиваля прошла выставка визуальных искусств, превратив лобби отеля Rixos Borovoe, в международную арт-галерею. На выставке свои работы представили члены Гильдии — художники из США и Казахстана: Юлия Вард, Дарья Залесская, Елена Безрукова, Юсуф Крыкбесов, Милана Юсуфова, Мария Лузина, Елена Цыгвинцева, Елена Серебрякова и Нелли Филиппова. Отрадно отметить, что за время фестиваля три работы акмолинских художников были приобретены в частные коллекции и отправились в Болгарию, Ирландию и Уэльс.

Но настоящим фейерверком эмоций и красок стала Церемония награждения конкурса «Voices of Friends: Poetry & Art».

Художница Дарья Залесская, представительница Казахстана, заняла первое место в категории «Иллюстрация». Лауреатами конкурса стали еще 5 представителей Казахстана: Марина Алясова, Marilu Lis, Сергей Бабяков, Татьяна Мендыбаева, Ирина Смирнова.

К радости участников и гостей фестиваля, Бахыт Рустемов, знаменитый писатель и глава Международного Союза Народной Дипломатии наградил почётной медалью председателя Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) Гарета Стампа.

«Фестиваль стал площадкой для обмена опытом, колларабации между участниками и странами. Поэзия и визуальное творчество объединились под эгидой “Голосов друзей”», — прокомментировал участник фестиваля, ирландский писатель Брюс Гастон.

«Voices of Friends: Poetry & Art» организован британской некоммерческой организацией Eurasian Creative Guild (London) при поддержке и участии отеля Rixos Borovoe, акима Акмолинской области, акима Бурабайского района, акима поселка Бурабай и Высшего Педагогического колледжа в городе Щучинске.

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