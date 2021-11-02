Открыт прием заявок на участие в Международном театральном фестивале «Мелиховская весна»

Оргкомитет Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявляет о начале приёма заявок на участие в фестивале 2022 года, который будет проходить c 20 по 29 мая.

Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» приглашает к участию в фестивале российские профессиональные театры и творческие коллективы со спектаклями по произведениям Чехова или о нём.

В рамках специальной программы «В гостях у Чехова» на фестивале 2022 года будут представлены спектакли по произведениям Ф.М. Достоевского.

По традиции проведения «Мелиховской весны» при формировании афиши фестиваля предпочтение отдаётся постановкам, которые могут быть трансформированы для показа на пленере – в естественных декорациях усадьбы А.П. Чехова «Мелихово».

Заявки принимаются до 1 января 2022 года по электронной почте mel-vesna@mail.ru.

Подробнее о фестивале, читайте на сайте музея.

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