Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова: «Культура это нечто, что объединяет страны и континенты, доходящая до души, умов и сердец людей»

Как сообщает ТВ БРИКС в рамках Делового Совета «Россия-АСЕАН» (Председатель Делового Совета «Россия-АСЕАН» генеральный директор «Межгосударственной корпорации развития» Иван Поляков) представители культурного сообщества обсудили актуальные вопросы и поделились планами, которые связаны с сотрудничеством и обменом со странами Тихоокеанского региона в преддверии межгосударственного саммита «Россия-АСЕАН». Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова дала несколько комментариев о популярности выставок российских классических художников в Азии, а также о важности культурного обмена между Россией и странами АСЕАН.

«К сожалению, наши контакты с представителями Тихоокеанского региона ещё не восстановились, но давайте будем говорить о будущем, которое забудет о пандемии или приспособится к ней. До её наступления такие страны как Япония и Китай были активными партнёрами Третьяковской галереи. В этих странах мы продолжаем видеть интерес к русской культуре. Здесь я хочу отметить выставку 17-18 года, в шанхайском музее, посвящённую искусству передвижников, которая стала самой посещаемой выставкой в мире, посвящённой искусству 19 века по рейтингу самого влиятельного издания в мире искусства “The Art Newspaper”» − отметила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Я призываю к тому, чтобы поменьше думать о пандемии и больше размышлять о том времени, когда из онлайн мы перейдём в реальное общение, и будем максимально способствовать культурному обмену и взаимодействию между странами, потому что это лучший путь наведения мостов и лучший путь в борьбе с предрассудками. Культура это нечто, что объединяет страны и континенты, доходящая до души, умов и сердец людей», − заявила Зельфира Трегулова для ТВ БРИКС.

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