Открыта регистрация на участие в деловой программе IV молодежного форума «Наследие»

С 25 по 27 ноября в Москве пройдет молодежный форум «Наследие». Представители профессионального сообщества, органов власти, иностранные специалисты в сфере урбанистики, архитектуры и журналисты профильных СМИ обсудят главные тренды в области охраны культурного наследия. В этом году форум продлится три дня и пройдет в онлайн-формате. Все желающие смогут присоединиться к прямой трансляции на сайте проекта www.forumnasledie.ru.

Слушатели узнают, как сохранять культурное наследие мегаполиса, смогут получить информацию от ведущих реставраторов, архитекторов, экономистов, урбанистов, социологов, дизайнеров и проголосовать за лучший студенческий проект. Для участия в качестве зрителя необходима регистрация.

Деловая программа первого дня форума (25 ноября) сформирована на основе международного исследования «Наследие в большом городе». Серия круглых столов состоится по таким темам, как:

старая новая история: исторические памятники как новые точки притяжения;

историко-архитектурный код города;

экология как драйвер: стратегии для сохранения культурного наследия;

расширение границ наследия: малые архитектурные формы, значимые элементы и нематериальные ценности;

инфраструктура нового поколения: интеграция исторических памятников в российских городах;

новые роли жителей в сохранении наследия: скрытый потенциал;

современные технологии на страже наследия.

Отдельной частью станет региональная программа, где студенты из Казани, Самары, Владимира, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Крыма представят концепцию развития одного из объектов культурного наследия своего города. Участники должны были придумать, как сделать его новой точкой притяжения для местных жителей и туристов.

Во второй день форума, 26 ноября, студенты 13 московских вузов покажут, как бы они отреставрировали и приспособили объект культурного наследия «Московский императорский воспитательный дом» — крупнейшее здание дореволюционного периода. Конкурсные работы оценит жюри. В его состав войдут представители вузов-участников, а также эксперты под председательством главы Мосгорнаследия.

Заключительным событием станет фестивальный день, 27 ноября. В программу вошли лекции, мастер-классы, презентации студенческих работ и ярмарка вакансий. В ней будут участвовать Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства, Российский национальный музей музыки, Музей русского импрессионизма, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина и другие.

Форум «Наследие» — это образовательный проект Департамента культурного наследия города Москвы, организованный в партнерстве с ведущими вузами столицы. Форум направлен на распространение знаний в сфере сохранения культурного наследия и интеграцию исторических памятников в жизнь современных мегаполисов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.