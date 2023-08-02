Палитра эмоций: как цвета управляют нашими чувствами?

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему каждый из нас может воспринимать одну и ту же картину совершенно по-разному? Все дело в цвете — и дискуссии на тему того, как человеческий мозг его воспринимает, специалисты ведут уже десятки лет.

Кто-то считает, что мозг соотносит оттенки с собственными чувствами. Другие полагают, что эмоции и ассоциации, связанные с определенным цветом, даны человеку с рождения.

Как бы там ни было, одно доказано точно: цвета действительно оказывают влияние на наше психическое состояние. Об особенностях цветовосприятия и секретах передачи изображения рассказывает уникальная российская современная художница Kalina (Наталья Кальянова).

Цветовой код

Бывает, когда смотришь на изображение, возникает ощущение радости, нежности, спокойствия, а порой — дискомфорта, усталости, сонливости. Именно взаимодействие оттенков между собой определяет, какую реакцию вызовет у зрителя картина. Так с чем же у нас ассоциируются основные цвета?

Красный — с опасностью, мужественностью, любовью, риском, страстью, НО и с кровью, войной, болью.

— с опасностью, мужественностью, любовью, риском, страстью, НО и с кровью, войной, болью. Синий — со счастьем, детством, легкостью, задумчивостью, НО и с меланхолией, грустью, депрессией.

— со счастьем, детством, легкостью, задумчивостью, НО и с меланхолией, грустью, депрессией. Желтый — с уютом, теплом, мудростью, интуицией, НО и с недугом, тоской, потерей.

От того, насколько аккуратно и гармонично соединены цвета и оттенки в картине, зависит наша эмоциональная отдача. Поэтому рекомендуется тщательно отбирать картины, например, к себе в дом — они могут как улучшить ваше душевное состояние, так и усугубить его.

Поймать мгновение

Художники-импрессионисты первыми пытались применить знание о цвете на практике. Яркие мазки смешивались и перекрывали друг друга настолько, что в итоге при всей хаотичности элементов картины поражали своей естественностью. Такая техника придавала полотнам динамичность и экспрессию: казалось, что небо вибрирует, волны переливаются, а солнце вот-вот взойдет. Однако этот подход не был воспринят современниками, и вскоре выставки закрылись. Секрет был прост — они не понимали, как правильно смотреть на такие картины. Необходимо отходить от них на несколько метров, иначе вся работа сольется в одно сплошное безумие.

Шедевры импрессионистов до сих пор будоражат психику именно потому, что цвет в них используется как проводник для передачи чувств.

Сан-Джорджо-Маджоре в Сумерках, Клод Моне

Отражение реальности

Я — натуралист, и цвет в моей картине мира играет ведущую роль. Считаю, что людям пора уходить от серости, рутины и обыденности к сочным краскам и позитиву.

Яркие цвета служат нам жизнерадостным ориентиром: они дарят силу, поднимают настроение, побуждают к свершениям. Если окружить себя холодными тонами, то каждый день будет наполнен ощущением одиночества и тоски, которое поселится в подсознании на долгие годы. Это касается и интерьера квартиры, и стиля одежды, и самого человека. Эмоции, словно краски, способны оживить нашу жизнь. Поэтому в любом своем собеседнике я стараюсь находить то светлое и неординарное, смешное и нелепое, что потом переношу на холст. Так же и с пейзажами — даже в дождливую погоду больше всего ждешь радугу.

Палитра для любого художника — магический инструмент, ведь каждый цвет способен передать уникальную эмоцию, которую мастер в него вкладывает. Поэтому очень важно правильно сочетать оттенки, чтобы зритель не исказил их смысл.

Время сиесты, Kalina

Старик и море, Kalina

Цвета всегда идут рука об руку с психоэмоциональным состоянием человека, поэтому их нельзя недооценивать. Чувства, переживаемые художником, не только открываются в его картинах, но и передаются зрителю. А если проследить, какие оттенки больше всего привлекают внимание и какие ощущения они вызывают, можно понять свой внутренний мир.

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