Осторожно, искусство!

Почему произведение искусства оказывает влияние на человека? Почему мы с удовольствием смотрим на одни изображения и отводим взгляд от других? И, наконец, почему нас убеждают, что мы должны воспринимать искусство умом, читать его как любую другую информацию, с которой контактируем и пытаемся понять, изучить и освоить? Разбираемся с Лианной Остапчук, учередителем арт-студии «АртЭра».

Мы живем в среде искусства и делаем вид, что оно на нас не влияет. Мы счастливые обладатели зрительного анализатора, но нам говорят - не верьте глазам своим. Искусство - наша среда обитания. Мы зависим от его качества также, как от состава воздуха и воды. И зависимость эта появилась не вчера.

Изобразительное искусство говорит с человеком образами и символами. Они вызывают ассоциации, которые запускают процессы в организме. Эти процессы влияют на психоэмоциональное и физическое состояние человека. Изменение в состоянии тела и психики ведут к здоровью или болезни. Побуждают к действиям или бездействию. Управляют поведением и формируют привычки.

Сигналы, которые мы получаем

Почему же человек так восприимчив к визуальным образам?

До появления письменности, информация передавалась посредством изображений – символов, знаков и рисунков. Благодаря этой памяти и ассоциативному мышлению человечество понимает друг друга и объясняется с помощью жестов, рисунков и мимики.

В процессе эволюции появилась речь. Затем наречия и языки. Они разделили людей. В истории про Вавилонскую башню люди перестали понимать речь друг друга. Но не забыли язык символов и знаков.

В пользу того, что визуальные образы носят универсальный характер говорит «читаемость» комиксных изображений. Эти истории в картинках понятны человеку любой народности, говорящему на любом языке.

В современном мире стало так много информации и повышенным спросом вновь пользуются визуальные образы – инфографика, комиксы, логотипы и изобразительное искусство.

К примеру - символизм эмодзи, без которых не обходится ни одна беседа в соцсетях и переписке. Они представляют собой эмоциональные символы, которые окрашивают текст в разные тона, передают нюансы чувственных посылов от человека к человеку. Это иероглифы, раскрывающие суть сухого текстового послания. А, подчас, они сами служат посланием, заменяя собою текст.

Эволюционное развитие дало человеку помощь в виде второй сигнальной системы. Термин “сигнальная система” ввел наш соотечественник - академик И. П. Павлов. Первая сигнальная система присуща и человеку, и животным. Она анализирует все входящие сигналы из окружающего мира - цвет, вкус, температура, форма, запах и включает соответствующие физиологические реакции организма - учащение дыхания, сужение и расширение зрачков, напряжение мышц, пото- и слюноотделение и многие другие.

Вторая сигнальная система – результат социального развития. То, что отличает человека от животного. Благодаря ей у человека есть возможность формировать отвлеченный от обстоятельств образ.

Выражение “слюнки текут” прекрасно иллюстрирует взаимодействие первой и второй сигнальных систем. Глядя на картинку с едой, которая является образом еды, а значит относится ко второй сигнальной системе, начинается слюноотделение. Это физиологическая реакция организма на еду, которую необходимо переварить. Включается первая сигнальная система в ответ на отвлеченный образ - не на саму еду, а на ее изображение или воспоминание.

Как образ воздействует на нас

Изображения имеют очень важное значение в жизни человека, они предупреждают об опасности, направляют, информируют, обучают, служат средством социальной коммуникации.

Специалисты маркетинга утверждают, что на распознавание визуального образа уходит в 60 тысяч раз меньше времени, чем на распознавание текстовой информации. Эта цифра говорит о том, что изображение считывается как единый образ и читается обобщенно как символ, как иероглиф. И когда нет времени на долгие размышления, когда нужно быстро получить информацию, которая может сохранить жизнь, в ход идут изображения. Поэтому они так притягивают взгляды людей. Вызывают любопытство и интерес, попытки сравнить свой опыт с опытом другого, распознать своего и чужого через символы и знаки.

Изображения воздействуют на сознание человека как изначальные первобытные архетипические образы - универсальные символы и мотивы, которые вызывают бессознательные ассоциации. Примерами могут служить образы матери, ребенка, героя, змеи, солнца, мифологических и сказочных персонажей. Они понятны без слов. Термин “архетип” ввел Карл Густав Юнг - основоположник аналитической психологии. Он полагал, что архетипические образы появляются в сновидениях, встречаются в культуре, в том числе, в живописи. Очень показательно, что идею “изначальных образов” он позаимствовал у историка культуры Якоба Буркхардта.

Реклама использует все инструменты изобразительного искусства – цвет, форму, композицию, ритм, сюжет, мотив, символы, метафоры и т. д. Воздействие рекламы на побудительные мотивы, эмоциональную сферу, чувственный опыт и формирование ценностей у человека - вопрос решенный. По сути, рекламная отрасль наглядно и научно уже давно доказала, что искусство оказывает влияние на человека. Визуальная реклама ведет переговоры с клиентом на эмоциональном уровне. Она манипулирует его чувственными желаниями. Добирается до незащищенного «брюшка». Когда видим рекламный баннер, понимаем, что перед нами реклама и можем не отвечать на нее реакцией. Но, когда мы видим живопись или рисунок - мы “проглатываем” его целиком и становимся следствием того, что только что увидели. Мы не ждем подвоха от искусства и воспринимаем его как составляющую духовной сферы, от которой одна только польза. Но все ли искусство одинаково полезно?

Три позиции восприятия искусства

Художник передает реальность, пропуская ее через свой внутренний мир, свои ценности, представления о морали, этике, эстетике, социуме. Он показывает уже не объективную, не зависящую от личности, реальность, а свою собственную точку зрения. При этом часто настаивая на ее истинности.

Функцию проповеди также берут на себя теоретики и историки искусства. Они, в свою очередь, пропускают точку зрения художника через свои фильтры, получая, в результате, совершенно иную субстанцию, чем та, которая изначально вдохновила художника.

В итоге, зритель видит произведение искусства с трех точек зрения - с трех позиций. Его картина мира сталкивается, вначале, с реальностью другого человека - художника. При этом он воспринимает образы, символы и знаки, осознанно или бессознательно запечатленные в картине автором. Затем зритель встречается с реальностью искусствоведа. Они, в свою очередь, преподносят творчество художника со своей точки зрения. Визуальные образы дополняются словесными. Вдобавок, рядом может оказаться еще один знаток искусства, который выскажет авторитетное мнение и добавит к “колокольне” еще один колокол. А у подножия стоит человек и не понимает, почему он не испытывает восторга от этого “звона”. Почему не ощущает схожих чувств? Не соглашается с их высказываниями? Что ему делать с собственным мнением, ведь оно не такое авторитетное, как у художника, специалиста-искусствоведа или ценителя-знатока?

Дальше развилка - направо пойдешь - сохранишь целостность своего мировосприятия. Налево пойдешь - наденешь “кафтан” чужого мнения. А придется ли он по размеру, характеру и ценностям?

Зрителя уверяют, что он не может сам оценивать произведение искусства. Что ему обязательно нужен руководитель, проводник, переводчик. Кто-нибудь, кто поможет ему понять, есть ли в произведении искусство и как его воспринимать? Ему объясняют. Включают логику, приводят факты.

Но, настоящее искусство не нуждается в посредниках. Еще 500 лет назад не было ни критиков, ни историков искусства. Было искусство и те, кто его понимал и ценил. Задача специалистов - изучать искусство и творческий путь художников. Они могут высказывать личное мнение, основываясь не только на объективной оценке, которая может рассматривать искусство только с точки зрения его качества. Каждый исследователь и критик имеет личное мнение и личные пристрастия, а, порой, и материальный интерес, пропагандируя или ругая произведение. Даже в среде специалистов зачастую нет единого мнения.

Если произведение находит отклик в вашем сердце, если вы считаете его прекрасным, не позволяйте мнению кого-то, кого вы не знаете разубеждать вас в этом. Смотрите своими глазами на искусство и выбирайте сердцем.

Изобразительное искусство – отражение идей и мыслей художника о том, какими должны быть люди, вещи и явления. Художник показывает человечеству реальность в том месте и времени, где ему представилась такая возможность. Образ, который передает художник в своих произведениях – это преломление мира реального через внутренний мир художника. Это точка зрения, с которой автор видит окружающий мир. И здесь важную роль играют убеждения художника, посыл, который зашифровывает творец в своей работе. Как выглядит модель мира художника? Какую проповедь он напишет для зрителя?

Зачем клятва Гиппократа художнику?

Художника можно сравнить с врачом, главная заповедь которого – не навреди, если можешь помоги. Вдохнуть радость в потухшее сознание, показать красоту мира, помочь сделать выбор в пользу жизни. Несмотря на свои проблемы и страдания выполнять свою ответственную миссию по отношению к людям.

Вот несколько примеров. Иван Иванович Шишкин писал свои сочные солнечные пейзажи вопреки сложной судьбе со множеством потерь. Вглядитесь в его работы. О его страданиях говорит присутствие на картине сухого дерева где-нибудь сбоку, не на самом виду, но на каждом полотне он прокладывает тропинку, ведущую к свету. И нам, зрителям, хорошо и спокойно в присутствие его картин.

Искрометный Норманн Роквелл в своей автобиографии писал: «Может быть, когда я вырос и обнаружил, что мир не такое уж приятное место, как я думал, я бессознательно решил, что, даже если это не идеальный мир, он должен быть раскрашен мною идеально в моих картинах, в которых не будет пьяных бродяг или злых матерей, наоборот — только добрые родители и счастливые дети». Он изображал жизнь простых людей, их будни, ценности - с юмором, легко и радостно. При том, что автор его биографии Лора Кларидж говорила, что видит Роквелла человеком, склонным к депрессиям.

Другой художник света Хоакин Соролья напишет в 1912 году: «Искусство не имеет ничего общего с уродливым и грустным… Свет — это жизнь для всего, чего ни коснись, поэтому, чем больше света в живописи, тем она живее, правдивее и прекраснее».

Подразумевается, что миссия художника – открывать глаза на реальность, быть поводырем у обывателя, который за рутинными делами мало задумывается о духовном, идеальном мире. И задача художника – обратить внимание на аспекты жизни, до которых зритель не доходит в силу разных причин. Показать новый взгляд на знакомые вещи и привычные явления.

Художник похож на писателя или поэта, когда они облачают реальность в словесные образы понятным для людей языком. Авторы хотят донести до читателей то, что постигли, увидели, осознали. Могут говорить языком аллегорий и метафор. Но, если этот язык не будет понятен, то автор не выполнит взятую на себя миссию - провести читателя лабиринтом ассоциативных построений. Если аллегории и метафоры будут непонятны человеку, то он заблудится в этом лабиринте и не постигнет замысел автора.

Есть авторы, которые предлагают читателю искал в лабиринте свой собственный путь. Без страховки и помощи, не получая подсказок, не встречая понятные знаки на своем пути. Такой автор подобен дровосеку, который завел своих детей - Гензеля и Гретель в лес и оставил их там, чтобы они заблудились и не нашли дорогу домой.

Часто визуальные образы в искусстве напоминают, скорее, тест в кабинете психоаналитика, чем прекрасное произведение. Как-будто их функция - вытащить из глубин человеческого подсознания то, что там скрывается. Такие образы срабатывают как кнопка вызова, глубоко сокрытого внутри человека. Кто появится в результате - герой или Минотавр не известно до последнего. Помнится, спасся из лабиринта Минотавра лишь Тесей. Он нашел дорогу благодаря нити, обозначающей путь обратно. Где эта спасительная нить в случае с образами, которые увлекают человека в ловушку Минотавра?

Если в кабинете психотерапевта или психолога тест проводится под присмотром специалиста, то зритель, созерцая очередное “творение”, остается один на один в лабиринте со своими монстрами. И как ему справиться с “мутью”, которая поднимается из глубин его внутреннего мира и становится завесой между ним и реальностью? Не потому ли депрессия стала таким частым поводом для беспокойства, что мир наводнился подобными “тестами”?

Так, в Вене, которую принято называть мировой столицей искусства и психоанализа, который повлиял на него всячески поощряется экспериментальное искусство и самовыражение через творчество. Галереи и рекламные площади заполнены изображениями, не несущими четкой визуальной идеи. Выполнялись темными красками и имели агрессивный и негативный подтекст. Вместе с этим, Вена - город, в котором депрессия такой частый диагноз, что по этой причине выдается больничный. Посещая город, видя прекрасные памятники искусства былого и соседствующее с ними мрачное самовыражение возникает вопрос - есть ли связь между этими явлениями?

Можно услышать мнение, что такое искусство является интеллектуальным, потому что заставляет думать. Но, позвольте! Разве мало в нашей жизни поводов думать? Мы живем в окружении информации, которая питает наш ум. А искусство должно питать наше сердце. Обращаться к духовной сущности человека. Его миссия - возвышать нас над собственной точкой зрения, с которой взираем на мир. Вводить в сферу объективной, истинной красоты. Исцелять и созидать.

Искусство обращается к сердцу, а сердце “мыслит” иными категориями и говорит языком, понятным всем и каждому. И этот язык не требует посредников для перевода.

Почему не стоит верить надписям

Исследуйте искусство. Соглашайтесь и спорьте. Вы имеете полное право на свою точку зрения. Учитесь распознавать прекрасное. Искусство - достояние всего человечества и ваше, в том числе.

Подходите осознанно к тому, на что вы смотрите, какие выставки вы посещаете. Подходите к этому вопросу, как к любому визуальному контенту. Если вы не смотрите фильмы ужасов - не ходите на мрачных художников. Если вы избегаете общения с людьми с зависимостями - алкогольной, наркотической - избегайте творения художников с подобными зависимостями. Общение с произведениями таких художников - все равно, что общение с ними самими. Картины передают состояние тела и души автора. Что может рассказать человек, который находится в состоянии депрессии? Что может передать вам такой художник через свои произведения? Если только он осознанно не держит свои страдания при себе, думая не о них, а о людях, для которых создает свое искусство, то передать он может только то, что имеет.

Не будьте всеядными. Подходите к выбору искусства так же, как вы подходите к пище. Искусство, как и еда - должно быть качественным, здоровым, приготовлено чистыми руками и наполнено чистыми мыслями.

Как вы не выпьете воду из сомнительного источника, так не утоляйте жажду сомнительным искусством.

И как сказал Козьма Прутков: “Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим”.

Верьте своему сердцу.