7 декабря 2021 года в Культурном центре «Строгино» состоялось финальное событие Молодежного патриотического проекта «Правнуки о Победе» — музыкально-театральное представление — «Память сильнее оружия!».

В проекте, поддержанном Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь», Управлением Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите отечества; Музеем Победы, вузами-членами Консорциума по патриотическому воспитанию, депутатами Государственной Думы, за два года приняли участие более 650 студентов вузов, старшеклассников школ, учащихся колледжей Российской Федерации, выступивших в рамках творческого конкурса-фестиваля с песнями, стихами, театрально-музыкальными композициями о Великой Отечественной войне, ее героях и победителях. Автором идеи и организатором проекта, связавшего в едином патриотическом порыве детей, подростков и молодежь, стал Институт современного искусства с его бессменным ректором Ириной Наумовной Сухолет. Более 4000 человек были внимательными и благодарными зрителями этого марафона. Подробную информацию о фестивале-конкурсe можно посмотреть на сайте www.pobedaday.ru

Старт культурной программы был задан на площади перед культурным центром, где расположились полевая кухня и военные палатки, в которых гости и участники события угощались вкусной гречкой с тушёнкой, пили горячий чай и в который раз с трепетом и светлой грустью смотрели кадры из фильма «Битва за Москву», фрагменты Парада «Бессмертный полк». Воспоминания о том героическом для Родины времени создавали дружескую атмосферу, объединившую историческую память всех гостей и участников мероприятия — жителей района, студентов, преподавателей, руководителей вузов, артистов — всех присутствовавших.

На едином дыхании зрителей и исполнителей прошла блестящая концертная программа, открытая бессменным ведущим телемарафона «Правнуки о победе» — заслуженным артистом РФ Сергеем Маховиковым. Знаковая идея программы — связь исторических вех в развитии страны с культурными событиями: перед глазами зрителей предстал не только видеоряд трагических и победных военных фактов 1941-1945 годов, но и освоение космоса, целинные рекорды, Международный молодежный фестиваль, спортивные Олимпиады и многое другое… Церемония объявления победителей (Имена победителей — гиперссылка на сайт http://pobedaday.ru/itogi2021 ) в разных творческих номинациях — музыкальной, театральной, режиссерской, исполнительской, журналистской и других — сопровождалась талантливыми концертными номерами студентов Института современного искусства — красивыми душевными песнями разных лет, танцами и пластическими номерами. Студентам удалось передать своим творческим талантом и профессиональным исполнением гордость за Россию и ту благодарную память, которые живут с нами по сей день.

Рукоплескания зрительного зала не смолкали, подчеркивая грандиозность действия, в котором сплоченность и кураж артистов передались публике: вместе с исполнителями пелись все известные песни, хиты раннего времени и последних лет, авторы которых — достояние нашей республики, на лицах зрителей были не только искренние улыбки, но и слезы.

Режиссером мероприятия выступил известный российский режиссер, продюсер, педагог ИСИ Сергей Винников. Одним из самых ярких моментов концерта стало сольное выступление Народного артиста РФ, заведующего кафедрой театрального искусства Института современного искусства Дмитрия Певцова. Зал горячо приветствовал российского актера и любимого студентами преподавателя.

Особенно значимой частью программы стало выступление ректоров дружественных вузов Консорциума, студенты которых были зрителями программы: Терентия Михайловича Ливиу (Московская международная академия), Николая Александровича Жильцова (Международный юридический институт) и Дмитрия Алексеевича Мельникова (Московский социально-педагогический институт), высоко оценивших грандиозный финал проекта и призвавших сохранять историческую память и дружескую атмосферу встречи студентов разных вузов Консорциума по патриотическому воспитанию.

Со словами искренней благодарности выступила ректор ИСИ Ирина Наумовна Сухолет, рассказавшая о главной идее нового Консорциума — «Память сильнее оружия» — и его членах — ИСИ, ММА, МЮИ, МСПИ, Музее Победы и Управлении Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Его представитель Алексей Николаевич Трякин — сотрудник международного отдела, только что вернувшийся из Чехии, где занимал пост главы представительства Министерства обороны РФ, также высоко оценил патриотический дух и настрой участников финального события проекта «Правнуки о Победе». Народный артист РФ Дмитрий Анатольевич Певцов выступил как заместитель Председателя по культуре Государственной Думы, подчеркнув огромную ценность события в культурной жизни не только каждого его участника, но и всей нашей страны.

Музыкально-театральное представление «Память сильнее оружия», ставшее завершением Молодежного патриотического проекта «Правнуки о Победе», внесло свой вклад в поддержание исторической памяти, укрепило гордость молодых людей за победы Родины и ее славный путь, усилило уверенность в будущем. Патриотическое воспитание и проекты, связанные с ним, сейчас важны как никогда прежде. Все меньше людей, которые могут поделиться реальными и живыми воспоминаниями о военном времени, остается с нами. Транслирование правдивой истории и развитие сплоченности у нас — новых поколений — цель этих инициатив.

С поддержкой проекта выступили: Депутат Государственной Думы Олег Николаевич Смолин, представители Федерального агентства «Росмолодежь», начальник управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите отечества В.Б. Кудинский и представители Музея Победы, директором которого является А.Я. Школьник.

Организатор проекта и участники выражают благодарность газете «Вузовские вести», Андрею Галкину — главному редактору РИА ПобедаРФ, изданиям «Аргументы и факты», «Московская правда», «Солдаты победы», «Отечественные записки», «Фонд социального кино» и телеканалам Вести 24, Москва 24 и Телеканал 360 за освещение столь важного мероприятия и трансляцию идей, заложенных в него.

Организаторы, участники и все присутствующие внесли огромный вклад в культурное наследие России.

Память сильнее оружия!

Будем бережно хранить ее в наших сердцах!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.