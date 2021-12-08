Стартовал прием заявок на конкурс юных чтецов «Живая классика»

Стартовал прием заявок на участие в крупнейшем в России проекте по поддержке чтения — конкурсе юных чтецов «Живая классика».

В конкурсе могут принять участие дети и подростки 10-17 лет из любого региона России. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно выбрать и прочитать вслух отрывок из прозаического произведения, русскоязычных авторов или переводных произведений, продолжительностью от 3 до 4 минут.

Конкурс проводится в несколько этапов — от классных до региональных. Три победителя в каждом региональном этапе получают путевки в «Артек» на смену фонда «Живой классики». Пять победителей Всероссийского конкурса будут состязаться в суперфинале с победителями международного конкурса. Традиционно суперфинал проходит на Красной площади в Москве, в жюри финалов принимают участие звезды театра, кино литературы и журналистики.



Для того, чтобы принять участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика», необходимо:

Зарегистрироваться на официальном сайте конкурса www.youngreaders.ru . Обратите внимание, что сам конкурс проводится в феврале-мае 2022 года, и участник международного финала в мае должен быть не старше 17 лет.

Выбрать отрывок для чтения и для выступления на финальных этапах выучить его наизусть. Произведение для чтения участники могут выбрать самостоятельно при помощи педагогов и родителей.

Рекомендованные списки произведений есть на сайте конкурса. Также специально для читателей 10-17 лет фонд разработал специальную программу-тестирование по индивидуальному выбору книг.

Прием заявок на участие в конкурсе юных чтецов «Живая классика» 2022 года — с 1 декабря 2021 года до 25 января 2022 года.

На каждом этапе участники получают грамоты и ценные призы от партнеров фонда «Живая классика». В сезоне 2021-2022 года у конкурса появятся новые партнеры и номинации, призы и возможности. В том числе, победители конкурса получат возможность записать аудиоверсии книг для приложения «НЭБ Свет».

Дополнительный бонус: для подготовки к конкурсу доступна бесплатная коллекция книг в приложении «НЭБ Свет». В ней найдутся книги классической художественной литературы и современный научпоп — от Митио Каку до Дробышевского.

Для участников конкурса также действуют специальные программы поддержки – с ними занимаются преподаватели театрального мастерства, преподаватели Театрального института им. Б. Щукина, проводятся встречи с писателями, литературными критиками, работает «Детская редакция «Живой классики», где можно попробовать себя в роли журналиста и литературного обозревателя, и другие программы.

Конкурс проводит фонд «Живая классика» под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации, при поддержке Фонда президентских грантов. Генеральные партнеры конкурса — компания «Норникель» и ГК «Просвещение».

Сайт конкурса: www.youngreaders.ru .

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