Павел Прилучный снялся в роли бандитского авторитета 90-х в драмеди «Лада Голд»

Кто и зачем придумал сделать машину из чистого золота? И откуда это золото взялось? Об этом зритель узнает из новой тизер-сцены. А вот почему Лада стала главной героиней сериала и какие приключения она подарит всем персонажам — уже скоро увидим в истории Иви.

Производством сериала занималась Продюсерская компания «Среда». Главные роли исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Марина Зудина, Анна Богомолова, Кирилл Полухин, Игорь Черневич, Иван Фоминов и другие.

Внуки когда-то кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение всей жизни на Lada-21043, полностью сделанной из бандитского золота. Артур — внук криминального авторитета Мидаса — вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Павел — внук известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова — увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой ладой и за парнями охотятся только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их — протеже Мидаса беспредельщик Шамрай, который пойдет на все, чтобы вернуть себе золото, влияние и власть. Артур и Павел вынуждены стать друзьями, чтобы спастись, ответить за ошибки дедов и, возможно, найти любовь.

Никита Власов выступил режиссером и автором сценария проекта, соавтором стал Егор Чичканов, продюсерами — Вадим Соколовский, Илья Бурец, Александр Цекало, Иван Самохвалов и Василий Балашов.

Сериал впервые покажут в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи. А премьера на платформе Иви состоится осенью 2023 года.

Вадим Соколовский, директор департамента собственного производства Иви: «Получилась очень драйвовая история, которая должна понравиться и молодой аудитории, и зрителям постарше: все найдут в сюжете что-то близкое и понятное — здесь и ностальгия по 90-м, и необычная история наших дней. И, конечно, заслуживает внимания прекрасный и разноплановый каст. Например, поклонники Павла Прилучного увидят артиста в очень необычном образе».

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