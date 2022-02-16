Павел Воля выпустил свой дебютный роман «Петтерсы. Дети океанов»

Популярный российский стендап-комик и телеведущий Павел Воля выпустит свой первый приключенческий роман для всех возрастов — «Петтерсы. Дети океанов».

«Книга посвящается всем детям, всем друзьям и всем взрослым, которые остаются детьми. Она посвящается любви и семье. Она посвящается всему самому хорошему и доброму, что есть в нас и вокруг нас. Она посвящается бескрайним океанам, которые отражаются в наших детских глазах и живут в наших детских сердцах!»

Новинка выходит сразу в двух форматах:

аудиокнигу уже можно слушать в международном сервисе Storytel;

бумажная версия выйдет 20 марта в издательстве «РИПОЛ классик».

В создании книги большое участие приняла семья автора: жена Ляйсан, дети Роберт и София. Все началось со сказки, которую родители рассказывали дочери и сыну на ночь. Каждый раз история наполнялась новыми подробностями, поворотами сюжета и персонажами. «Наши дети невольно стали прототипами главных героев. В какой-то момент сказка стала настолько большой, что уже не хватало недели на то, чтобы рассказать ее по частям перед сном. И стало понятно, что надо писать книгу. Точнее, наши дети попросили нас эту книгу написать, потому что к тому моменту Роберт уже умел читать, а София училась, и у них появилось желание читать эту книгу самостоятельно. А какой родитель не обрадуется тому, что его дети хотят читать?» — рассказал Павел Воля в предисловии.

В озвучивании романа «Петтерсы. Дети океанов» приняли участие актер театра и кино Сергей Бурунов, автор Павел Воля, телеведущая, модель, легенда российской гимнастики Ляйсан Утяшева, резидент и ведущий Comedy Club Гарик Харламов, актеры театра и кино Григорий Перель и Кирилл Радциг, юная российская актриса и телеведущая Николь Плиева, коллектив «Актеры дубляжа», видеоблогер Карина Кросс, поэт, прозаик, один из первых профессиональных серфингистов в России Никита Замеховский-Мегалокарди и многие другие.

«Это настоящий аудиоспектакль! Когда слушаешь его, визуально представляешь все, что происходит в это время. В произведении дышит каждое слово. Блестяще справились со своими ролями все, кто участвовал. Я всем безумно благодарен. Для понимания, что ждет нашего слушателя: вспомните аудиоспектакли, которые мы слышали по радио в нашем детстве. Точно такое же по ощущениям, но очень современно по исполнению. Приятного прослушивания!», – поделился своими впечатлениями Павел Воля.

«Созданы идеальные диалоги. Все голоса записывались по отдельности и в разное время, а это очень трудоемкий процесс, чтобы сделать соответствующее сопряжение во время мастеринга и попасть в нужную интонацию», — прокомментировала продюсер Диана Смирнова.

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