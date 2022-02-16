В Папуа-Новую Гвинею доставлены книги о путешествиях Миклухо-Маклая

Российский кабинет в Папуа-Новой Гвинее, располагающийся на площадке Национальной библиотеки и Архива, пополнился новым изданием Собрания сочинений Н. Н. Миклухо-Маклая в шести томах (второе издание, исправленное и дополненное), вышедшим в свет печатном и электронном виде в декабре 2020 года.

Данное издание, презентованное Фондом им. Миклухо-Маклая, представляет уникальное описание исследований ученого в Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании и, конечно, Новой Гвинеи, где он на северо-востоке острова проводил свои основные исследования, дал подробное описание жизни и быта местных жителей, оставив добрую память о себе и России, важнейшее идеологическое наследие о равенстве рас и народов.

Папуа-новогвинейцы сохраняют память о своем друге в наши дни и способствовали открытию Российского кабинета в 2019 году, работу которого поддерживает Фонд им. Миклухо-Маклая.

Собрание сочинений представлено на русском языке, но, благодаря современным технологиям и электронной версии издания, каждый может его скачать в формате PDF и осуществить перевод.

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