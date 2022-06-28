Pegana выпустила новый трек «Свет луны»

Сингл «Свет луны» — свежая работа певицы. Композиция пропитана летним настроением. «Свет загадочной луны, мы с тобою влюблены. Вдоль по улице идём, с тобой вдвоём» – слова из трека, которые рисуют картинку прекрасного романтического вечера двух беззаботных влюбленных. Все эмоции исполнительницы понятны и близки каждому, кто испытывает сильные чувства или же хочет их испытать.

«Эта песня об истории любви, о беззаботном лете, когда есть возможность замедлиться и насладиться моментами, которые будут нас греть холодными зимними вечерами», — поделилась Pegana.

Легкая мелодия трека гармонирует с вокалом певицы. Все это вместе создает трек, который не только обречён на тысячи прослушиваний, но и песню, которая однозначно найдет отклик в сердце каждого из нас.

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