Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир музыки"Пенелопа, жги!": Марат Фидель выпустил новый сингл

«Пенелопа, жги!»: Марат Фидель выпустил новый сингл

By editor
19
Пенелопа жги

На всех музыкальных цифровых сервисах состоялась премьера нового сингла Марата Фиделя — «Пенелопа, жги!». Трек, написанный на стихи талантливого поэта Тимура Раджабова, представляет собой уникальное сочетание древнегреческой мифологии и современного звучания тяжёлого рока. Музыку к композиции создал сам исполнитель, что добавляет особую глубину и личное отношение к проекту.

История Пенелопы, известной своей верностью и стойкостью, обретает новое звучание в нашем времени. Вдохновлённые мифами о древнегреческой героине, авторы песни рассказывает о внутренней борьбе женщины, которая, несмотря на все испытания, остаётся сильной и независимой. «Пенелопа, жги!» — это не просто история о любви и ожидании, это гимн свободе.

Пенелопа ждёт.
Пенелопа, жги!
Двадцать — ноль не счёт
Где огнём горит
Два десятка лет —
двести сорок ид.
Пенелопа ждёт.
Пенелопа, жги!

Работа над аранжировкой и записью сингла была доверена опытному музыканту и звукоинженеру Альберту Козаченко из студии Pantera Records в Твери. «Мне давно хотелось попробовать себя в тяжёлом роке,» — делится Марат Фидель. «С Пенелопой это произошло благодаря Альберту и его команде, которые смогли создать тот самый звук, который я искал.»

Композиция «Пенелопа, жги!» — настоящий рок-боевик, который, надеемся, вдохновит слушателей.

Пусть музыка зажжёт в вас огонь, подобный тому, что горел в сердце самой Пенелопы.

Предыдущая статья
О книгах в подарок

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru