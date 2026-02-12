«Пенелопа, жги!»: Марат Фидель выпустил новый сингл

На всех музыкальных цифровых сервисах состоялась премьера нового сингла Марата Фиделя — «Пенелопа, жги!». Трек, написанный на стихи талантливого поэта Тимура Раджабова, представляет собой уникальное сочетание древнегреческой мифологии и современного звучания тяжёлого рока. Музыку к композиции создал сам исполнитель, что добавляет особую глубину и личное отношение к проекту.

История Пенелопы, известной своей верностью и стойкостью, обретает новое звучание в нашем времени. Вдохновлённые мифами о древнегреческой героине, авторы песни рассказывает о внутренней борьбе женщины, которая, несмотря на все испытания, остаётся сильной и независимой. «Пенелопа, жги!» — это не просто история о любви и ожидании, это гимн свободе.

Пенелопа ждёт.

Пенелопа, жги!

Двадцать — ноль не счёт

Где огнём горит

Два десятка лет —

двести сорок ид.

Пенелопа ждёт.

Пенелопа, жги!

Работа над аранжировкой и записью сингла была доверена опытному музыканту и звукоинженеру Альберту Козаченко из студии Pantera Records в Твери. «Мне давно хотелось попробовать себя в тяжёлом роке,» — делится Марат Фидель. «С Пенелопой это произошло благодаря Альберту и его команде, которые смогли создать тот самый звук, который я искал.»

Композиция «Пенелопа, жги!» — настоящий рок-боевик, который, надеемся, вдохновит слушателей.

Пусть музыка зажжёт в вас огонь, подобный тому, что горел в сердце самой Пенелопы.