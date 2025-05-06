Цвет памяти «Алой рапсодии» Сергея Ростова

Приближение Победного мая в нашей стране ежегодно связано с выходом новых патриотических песен. Одну из них, на стихи поэта Михаила Гуцериева, представил певец, композитор, продюсер Сергей Ростовъ. В основу текста песни «Алая рапсодия» легло стихотворение «Украинская рапсодия», опубликованное в 2022 году.

Главная тема произведения – война как наивысшая драма человечества. Философские рассуждения переданы с помощью глубоких метафор. Перед нами открывается панорама кровопролитного сражения. Красным цветом пропитана почти каждая строфа.

Разоделись сосны

В красный сарафан.

Плыл, сжигая воздух,

Огненный варан.

Сергей Ростовъ сам пишет тексты для многих своих песен. Но стихи Михаила Гуцериева вдохновляют певца своей ёмкостью, яркими образами, человечностью. В соавторстве поэта и исполнителя появились песни «Три слова на салфетке», «Кто любит меньше – тот умней», «Пусть мне уже за 50», «Я пью наотмашь». Даже в военных стихах Михаила Гуцериева сквозят доброта и любовь к людям.

«Михаил Гуцериев по своей природе поэт-гуманист, для него жизнь является высшей ценностью. Содержание песни передано через родные, сакральные образы: поле, берёзы, синие глаза, русское раздолье. Контрастом к ним выступают ужасы войны, противоестественные человеческой природе. По уровню эмоционального воздействия я ставлю эти строки в один ряд с песней «Хотят ли русские войны» в исполнении Марка Бернеса», – поделился Сергей Ростовъ.

По словам композитора, музыкальная стилистика песни – рок – была изначально продиктована самой темой произведения. Показывая трагедию, автор стихов приходит к выводу о том, что «у войны нет правды и лицо в крови».

По словам Сергея Ростова, сам поэт высказался, что «Алая рапсодия» «не снимет боль, не заживит раны, не осушит детские слёзы, смешанные с кровью и окрасившие мир в красный цвет». «Мы не можем пройти мимо, закрыв глаза, сделать вид, что ничего не происходит и не высказать своего отношения к этому явлению», – считает композитор.

«Алую рапсодию» можно отнести к военным действиям любого исторического периода. Красной нитью в песне проходит тема благодарной памяти о священном подвиге всех воинов, стоящих на защите Родины.