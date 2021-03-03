Пэрис Хилтон выходит замуж!

Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного. Избранником светской львицы стал бизнесмен Картер Реум. Пара встречается уже больше года.

Реум уверен, что девушка станет прекрасной женой и матерью. Сама Пэрис не раз говорила о желании иметь детей. Недавно знаменитость заявила, что уже начала процедуру искусственного оплодотворения.

«Есть определенные риски, с которыми сталкивается женщина. Они заключаются не в самой процедуре, а в том, что перед этим обязательно нужно пройти обследование. Если у женщины все хорошо с организмом, тогда назначают гормональную терапию», – рассуждает телеведущая Маша Малиновская.

«Я спокойно отношусь к таким процедурам. Они помогают людям иметь детей, а я за детей. Пусть все будут счастливы», – говорит актриса Мария Захарова.

Долгое время личная жизнь знаменитой блондинки не складывалась. До Картера Пэрис была помолвлена три раза, но так и не дошла до алтаря. Однажды один из ее бывших ухажеров опубликовал в Сети видео интимного характера с участием звезды.

Недавно блондинка призналась, что с семнадцати лет подвергалась физическому насилию. Поклонники были шокированы таким заявлением.

«Со мной грубо обращались, били и душили. Все отношения с пятью бойфрендами начинались одинаково: они казались хорошими парнями, а потом проявляли агрессию. Они использовали физическую силу и уничтожали меня эмоционально», – рассказала в одном из интервью звезда.

Наследница многомиллионной империи выпустила документальный фильм о себе, в котором попыталась развеять мифы о своей беззаботной жизни.

«Я нервничаю, потому что эта тема очень личная. Я не говорила об этом при всех», – отметила девушка.

Девушка пожаловалась, что ее родителям был важен только статус семьи, а на ее страдания им было все равно.

«Я чувствовала, что мои родители напуганы. Они не хотели, чтобы их репутация была разрушена. В какой-то момент я просто перестала им доверять», – поделилась Пэрис.

Не все поклонники поверили скандальной блондинке. Многие посчитали, что она решила пропиариться на этой истории и вернуть себе популярность.

«Я не верю ей», «Она просто хочет вызвать к себе жалость, не верю ее слезам», «Все просто забыли о ней, она решила напомнить о себе», «Так глупо, это все ложь», – пишут в комментариях.

Дедушка Пэрис Хилтон лишил ее многомиллионного наследства, поэтому звезда вынуждена зарабатывать своим трудом. После смерти богатого родственника 97 процентов его состояния перешли в благотворительные фонды. Но знаменитость не отчаивается, ведь совсем скоро она выйдет замуж за состоятельного бизнесмена!

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

украли