Наталья Гулькина закрутила служебный роман!

Наталья Гулькина призналась, что из-за пандемии осталась практически без денег. Певица зарабатывала только на гастролях и концертах, но после введения ограничительных мер лишилась основного дохода.

«У меня даже корпоративов было мало, всего на 30-40 минут выступлений. Иногда соглашаемся и на меньшее, сейчас важна каждая копейка», – делится артистка.

Певица рассказала, что во время карантина один из ее восьми котов заболел кошачьим коронавирусом. Курс лечения домашнего питомца обошелся Гулькиной в 800 тысяч рублей! Звезде пришлось обратиться за финансовой помощью в банк.

«У меня умирал один кот, я его еле спасла, потратила все свои деньги. Мне пришлось взять кредит себе на жизнь, покрывать расходы на лечение. Этот кот обошелся нам очень дорого», – рассказала Наталья.

Гулькина призналась, что из-за нехватки средств решила устроиться в такси, но друзья ее отговорили.

«Я серьезно хотела туда пойти работать. Но один мой хороший друг попробовал и сказал, что эта работа не для меня», – поделилась звезда.

Артистка отправила свое резюме на несколько телеканалов, один из них пригласил ее в качестве ведущей. Теперь Наталья продает товары в магазине на диване. Как оказалось, это не такая уж легкая работа.

«Шесть часов прямых эфиров в сутки, это колоссальная нагрузка! Но это небольшая возможность заработать деньги, если нет концертов», – отметила она.

Новоиспеченная телеведущая нашла не только работу, но и новую любовь! Она встретила мужчину прямо на съемочной площадке.

«Может это мои очередные грабли, не знаю. Я пока присматриваюсь, все только начинается», – откровенничает звезда.

Наталья не называет имени своего возлюбленного, но говорит, что он, как и ее бывшие, младше нее. Этот мужчина очень любит внимание.

«Все мои мужья были на девять-десять лет меня моложе. Я не вижу никакой разницы в возрасте. Но я пока своего мужчину не показываю, даже с собой его не взяла», – говорит исполнительница.

Певица долгое время была одна. Звезда 90-х не скрывает, что мечтает выйти замуж в пятый раз. Она состояла в браке со своим концертным директором, с хореографом и врачом. По словам Натальи, она всегда зарабатывала больше, чем ее мужчины. Но женщину это никогда не смущало.

«Если ты влюбляешься в человека, то тебе все равно на его зарплату. Я всю жизнь так живу. Для меня важнее отношения и чувства», – заявила Наталья.

Гулькина призналась, что со своим новым возлюбленным готова к любым трудностям.

«Деньги мы сможем заработать вместе. Построим дом, нарисуем нашу жизнь. Я всегда за любовь», – делится звезда.

Сейчас бывшая солистка группы «Мираж» постепенно возвращается к гастрольной жизни. В марте у певицы запланировано несколько сольных концертов. Звезда очень переживает, ведь целый год не выходила на сцену.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

украли