ПЕРМЬ: Романсы Сергея Рахманинова в исполнении Надежды Кучер – звездная концертная премьера!

11 ноября 2022 года, через несколько дней в частной филармонии «Триумф» состоится звездная концертная премьера, при продюсерской инициативе команды частной филармонии с единственным камерным концертом приезжает мировая оперная звезда, гран-при конкурса оперных певцов BBC в Кардиффе 2015 года – Надежда Кучер.

Надежду часто можно услышать в больших оперных постановках, а камерные концерты большая редкость, тем более с таким репертуаром, в Перми Надежда Кучер исполнит избранные романсы С.В. Рахманинова, а за роялем на концерте будет один из лучших концертмейстеров России, доцент Санкт-Петербургской консерватории – Дмитрий Павлий. Этот концертный тандем станет настоящим подарком для пермских опероманов.

«Этим летом мы встретились с Надеждой Кучер во время ее репетиций оперы «Лючия ди Ламмермур», и тогда родилась идея концерта избранных романсов Рахманинова. Спеть цикл романсов Рахманинова – это давняя мечта Надежды, и мы решили ее осуществить именно в Перми, именно в «Триумфе», – говорит арт-директор частной филармонии «Триумф» Сергей Аристов.

Надежда Кучер работала в Перми с 2012 по 2016 год, за это время дважды получила Национальную театральную премию «Золотая маска» — за оперу Паскаля Дюсапена «Medeamaterial» Филиппа Григорьяна, и за роль доньи Исабель в опере Генри Пёрселла «Королева индейцев» Питера Селларса. Проекты осуществлялись под музыкальным руководством Теодора Курентзиса. А в июне 2022 Надежда была приглашена пермским театром оперы и балета на роль Лючии ди Ламмермур.

Продюсерский центр «Триумф» планирует показать этот проект не только в Перми, уже ведутся переговоры с лучшими площадками Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.