Даниэль Крылов: «Перевернутый дом» в Казани подходит под все критерии объекта культурного наследия

Как стало известно ранее, комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия завершил исследование «Перевернутого дома» в казанском СНТ «Пролетарий». Специальная комиссия отметила, что дом не обладает необходимыми критериями историко-культурной ценности для включения в список объектов культурного наследия. Вместе с креативным директором компании КУЛЬТ-СТРОЙ Даниэлем Крыловым разбираемся, почему «Перевернутый дом» можно считать объектом культурного наследия и какие критерии необходимы для такового признания.

«Объект культурного наследия должен обладать совокупностью определенных характеристик, а именно: наличие историко-культурной ценности, возраст и особый статус. Что касается «Перевернутого дома» в Казани, то он является отдельностоящим объектом, со своей особой историей с 1970 по 1989 годы. Дом построил юрист, строитель и просто творческий человек Анатолий Калинкин. Дом в садовом товариществе Анатолий Калинкин начал строить для дочери, когда ей было 2,5 года, а ему – 54», – рассказал Даниэль Крылов.

Аналогичный пример можно привезти из Франции, где сельский почтальон Фердинан Шеваль прославился тем, что тридцать три года своей жизни он положил на строительство «Идеального дворца» — причудливого сооружения, которое позднее было высоко оценено сюрреалистами во главе с Андре Бретоном, а также известными художниками Пабло Пикассо и Максом Эрнстом.

«Идеальный дворец» – колоссальный труд одного создателя, который в 1969 году был признан архитектурным памятником исторического наследия Франции. Считаю, что труд Анатолия Калинкина должен быть оценен так же высоко», – подчеркнул Даниэль Крылов.

Он рассказал, что к объектам культурного наследия может быть отнесен не любой объект недвижимости, а только представляющий собой значительную ценность для общества и государства: с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры.

«Благодаря уникальному внешнему виду дом находится в статусе местной достопримечательности. Дачный домик входит в большинство гидов по Казани, к нему постоянно съезжаются туристы, чтобы сделать необычные фотографии», – отметил эксперт. Кроме того, к объектам культурного наследия могут быть отнесены объекты недвижимости, со времени возникновения или с даты создания которых прошло не менее 40 лет.

«Строительство уникального объекта было завершено в 1989 году, поэтому уже через 7 лет он будет выполнять данное требование. По факту – это первый перевернутый дом на азиатском континенте и был построен именно в СССР. Снести этот дом – значит снести память первенства перевернутости, которая появилась на нашей земле и обесценить вклад и труды Анатолия Николаевича и его семьи. Он создал этот дом на вдохновении и строил его 18 лет», – резюмировал Даниэль Крылов.

Фото — @rasgaz78

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