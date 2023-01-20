Пермский театр оперы и балета приглашает на прослушивания!
Даты проведения:
- 4 февраля, Новосибирск;
- 20 февраля, Екатеринбург;
- 21 февраля, Казань;
- 22 и 23 февраля, Санкт-Петербург;
- 1 и 2 марта, Москва.
На следующие позиции:
- первые и вторые срипки;
- альт;
- виолончель;
- контрабас;
- флейта;
- гобой;
- кларнет;
- фагот;
- валторна;
- туба;
- ударные.
Для участия в прослушивании присылайте ваши заявки на почту: orchestra@permopera.ru
В заявке необходимо указать:
- ФИО;
- инструмент, на котором вы играете;
- ваш возраст;
- сведения о полученном образовании.
К заявке также необходимо приложить краткую творческую биографию (curriculum vitae) и ссылку на видео с записью исполнения, продолжительностью не более 15 минут.
Фото – Андрей и Никита ЧУНТУМОВЫИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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