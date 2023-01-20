Пермский театр оперы и балета приглашает на прослушивания!

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Пермский театр оперы и балета приглашает на прослушивания!

Даты проведения:

  • 4 февраля, Новосибирск;
  • 20 февраля, Екатеринбург;
  • 21 февраля, Казань;
  • 22 и 23 февраля, Санкт-Петербург;
  • 1 и 2 марта, Москва.

На следующие позиции:

  • первые и вторые срипки;
  • альт;
  • виолончель;
  • контрабас;
  • флейта;
  • гобой;
  • кларнет;
  • фагот;
  • валторна;
  • туба;
  • ударные.

Для участия в прослушивании присылайте ваши заявки на почту: orchestra@permopera.ru

В заявке необходимо указать:

  1. ФИО;
  2. инструмент, на котором вы играете;
  3. ваш возраст;
  4. сведения о полученном образовании.

К заявке также необходимо приложить краткую творческую биографию (curriculum vitae) и ссылку на видео с записью исполнения, продолжительностью не более 15 минут.

Фото – Андрей и Никита ЧУНТУМОВЫ

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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