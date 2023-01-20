ИВАНОВО: Инклюзивная выставка «Искусство быть: запредельно близко» открывается в Государственном историко-краеведческом музее имени Д.Г. Бурылина

В феврале и марте жители и гости Иваново смогут увидеть арт-объекты выставки «Искусство быть: запредельно близко». Вслед за Свияжском и Владимиром арт-объекты инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко» встречает город Иваново, завершая этот третий цикл проекта. Старт выставки для посетителей запланирован на 17 февраля, экспозицию можно будет увидеть до 26 марта.

Восемь арт-объектов современного искусства, отобранных со всей России жители и гости Иванова увидят на выставке «Искусство быть: запредельно близко» в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д. Г. Бурылина в Музейно-выставочном центре.

Оммаж знаменитому своим текстилем городу Иваново - один из арт-объектов экспозиции - «Сигнальный экземпляр» Арт-группы «Хочу Быть Соковым».

Название Арт-группы «Хочу Быть Соковым» удивительным образом отсылает к значимой фигуре для Иванова – Осипу Сокову – одному из первооткрывателей хлопчатобумажной промышленности. Изначально же в названии речь идет о другом не менее известном Сокове – Леониде – отечественном художнике, представителе соц-арта.

Однако здесь ориентир на городе Иванове не заканчивается: сама работа, представленная на выставке, говорит со зрителем посредством текстиля, с чем сам город и ассоциируется в умах многих гостей. Авторы использовали 33 кусочка ткани, чтобы передать важные для проекта слова. В работе использовался ивановский текстиль. Орнамент выбирался относительно эмоций, вызванных тем или иным словом, размещенным после на кусочке ткани.

Сигнальным экземпляром называют первый, пробный экземпляр книги, журнала или любого другого издания, которое направляется в издательство как образец тиража для утверждения. «Текст» и «текстиль» происходят от латинского «textus» (лат.) – ткань. В основе обоих – сплетение: букв или нитей.

На выставке представлен «Сигнальный экземпляр» — разговорник арт-резиденции «Искусство быть», реализованной для художников в июне 2022 года. Здесь обозначены слова, фразы, обрывки предложений, которые чаще всего проявлялись в разговоре участников. Они позволяют, с позиции наблюдателя, очертить темы, волнующие сегодня художественное сообщество в рамках инклюзивной культуры.

Арт-объект, зашифрованный в слова, наглядно демонстрирует нам посыл о целостности. Если смотреть на работу авторов и видеть отдельные слова, то мы не сможем увидеть сути. А суть в том, что каждого человека, будь он нормотипичным или с инвалидностью, стоит обозревать целостно, а не с точки зрения его особенностей. Здесь мы призываем видеть в каждом личность, а не человека, у которого ограничены возможности. Посетителям выставки здесь предложено выйти за рамки стигматизации.

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