Персональная выставка Евгении Полюдовой «Ковчег» в POP UP MUSEUM

23 апреля галерея Nikolskaya Gallery открывает персональную выставку Евгении Полюдовой «Ковчег» в пространстве POP UP MUSEUM в БЦ NEO GEO.

Проект знакомит зрителя с серией картин, созданных в период жизни художницы на острове Парамушир в Большой Курильской гряде, Камчатка, Российская Федерация. В течение нескольких лет автор писала пейзажи на плэнере среди высоких сопок и скалистых берегов. Многие работы написаны под извержениями вулкана Эбеко, которые происходят на острове регулярно. Чтобы придать полотнам артефактность, Евгения использовала вулканический пепел при смешивании красок.

Название проекта вдохновлено образами кораблей, которые Евгения с уважением называет тружениками островного быта. Каждый корабль, запечатленный на полотнах Евгении Полюдовой, имеет свой характер и свою историю. Океан под килем корабля художница метафорически представляет как жизненный путь человека.

Шторм может прийти в любой момент. Но корабль навсегда останется отголоском Ковчега. В нем заложен ключ к духовному спасению от тяжелой судьбы. Оберегая от стихий и непогоды, он несет человека к тихим пристаням и берегам. Туда, где лучезарное солнце топит обледеневшие сердца и вселяет в душу спокойствие и умиротворение.

Открытие выставки будет сопровождаться авторской экскурсией и специальным перформансом. Чтобы глубже познакомить зрителя со своим творчеством и процессом создания работ, Евгения Полюдова напишет небольшую картину прямо во время открытия мероприятия.

Евгения Полюдова – российская художница, выпускница художественно-графического факультета Башкирского Государственного Педагогического Университета. Член Творческого Союза Художников с 2019 года (секция «Живопись»), член Ассоциации Художников-пленэристов. Участник более 50 групповых всероссийских и международных выставок и 14 персональных выставок, в том числе в США (галерея Domanov Gallery California). Победитель международной выставки во Франции в 2018 году (галерея Domaine de la Groirie). Работы находятся в частных коллекциях в США, Англии, Франции, Германии, Турции, Греции и России, а также в постоянных коллекциях Краеведческого музея г. Северо-Курильска, Музея советского быта г. Уфы, Московского Современного Художественного Театра, усадьбы Воронцово. Представлена в Nikolskaya Gallery и POP UP MUSEUM.

Выставка завершит работу 24 июня 2023 года.

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