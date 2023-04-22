Музейные шедевры на продажу: в Гостином дворе работает 20 юбилейная ярмарка искусства «Арт Москва»

18 апреля 2023 года в Гостином Дворе прошло открытие 20-й юбилейной ярмарки современного, классического и ювелирного искусства «Арт Москва». Это событие нередко называют «дайджестом всеобщей истории искусства», поэтому в программу вечера вписали культурный микс мероприятий: стартовали с классического концерта оперной солистки Елены Камбуровой и пианистки Илоны Далецкой, а закончили – под диджейский сет DJ Maskin.

Открытие юбилейной ярмарки посетили Анна Пескова, Евгения Тарасова, Ирина Чайковская, Борис Белоцерковский, Марина Доможирова, Анастасия Пивоварова, Константин Андрикопулос, Пётр Романов, Виктория Одинцова, Влад Лисовец, Жасмин, Сергей Сорока, Алина Буре, Эвелина Блёданс, Милана Пич и другие гости.

Наиболее притягательным для гостей оказалось искусство музейного уровня, которое можно было приобрести в свою коллекцию. Стенд с работами абстрактного художника Дмитрия Сухова, участника выставок Новой Третьяковки и Всероссийского Музея декоративного искусства, отхватил внимание Бориса Белоцерковского, Константина Андрикопулоса и Алины Буре.

Единогласно гости восхищались камином ручной работы «Микула Селянинович и Вольга Святославович» от компании «Я Group» Руслана Глянцева. До «Арт Москвы» оригинал можно было увидеть на ретроспективной выставке к 165-летию Михаила Врубеля в Новой Третьяковке.

На том же стенде художница Дарья Русских в своем панно Дарья Русских продолжила диалог с наследием Врубеля в рельефном панно «Изысканность». Работу отметили дизайнер Анастасия Пятибратова и основатель JMGroup Мария Жук. Еще один участник, вдохновившийся неорусским стилем, — производитель премиальных напольных покрытий FiNEX и их вариация на использование естественной текстуры дерева в интерьерных объектах.

Тот самый лот музейного качества, который можно встретить на каждой второй фотографии с «Арт Москвы» — серия работ Валерия Чтака с сильным высказыванием «Я не знаю — я из Москвы» от дома Vladey. За вечер аукционисты продали 2 картины.

Кроме того, гости АРТ МОСКВЫ первыми увидели специальный арт-номер журнала VOICE с Полиной Гагариной в исполнении нейросети на обложке. За ароматный шлейф во время и после мероприятия отвечал бьюти-бар Molecule: те, кто не забрал с ярмарки искусство, унесли с собой его аромат.

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